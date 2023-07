Kényelmes és megfizethető

A használt mobilok piacára betörő Rejoy.hu egyszerű és gyors megoldást kínál mindenkinek, aki valamilyen okból megválna a régi okostelefonjától vagy pedig okostelefont vásárolna és tudatosan a használt telefonok között szeretne böngészni.

A Rejoy.hu-n keresztül bárki könnyen, az otthona kényelméből megszabadulhat megunt vagy nem használt készülékétől, hiszen egy gyors online értékbecslés után néhány napon belül érkezik is a futár a telefonért és újabb néhány nap múlva pedig máris az online piactéren szerepel a telefon.

A Rejoy.hu piacterén értékesített mobilok akár 50% kedvezménnyel cserélhetnek gazdát, ami azt jelenti, hogy a bolti ár töredékéért kínálják a felújított telefonok széles skáláját. Ez a gyakorlatban a spóroláson túl akár azt is jelentheti, hogy például a korábban kinézett Huawei modell helyett az eredeti készülék áráért egy magasabb kategóriás készülékre is lecsaphatunk, hiszen ennyit spórolhatunk egy használt mobil vásárlásával.

Minőség és megbízhatóság

Minden beérkező telefon egy szakértők által végzett, többlépcsős műszaki ellenőrzésen esik át, amely során a technikusok alaposan átvizsgálják a telefont, az akkumulátortól kezdve a hangszórókon keresztül a kameráig.

A részletes ellenőrzésnek köszönhetően, a Rejoy.hu oldalán keresztül megvásárolt telefonok jellemzően 85-90%-os állapotban kerülnek új tulajdonosaikhoz. A műszaki ellenőrzést követően HD minőségű fotók készülnek a telefonokról és egy részletes leírás is felkerül az oldalra a telefonok mellé, hogy a használt mobil vásárlás ne legyen többé zsákbamacska.

Használt telefon vásárlás előtt gyakran felüti a fejét az aggodalom, hogy mi a helyzet a garanciával és ha a vásárlás után gyorsan meghibásodik a telefon ki vállalja a felelősséget. A Rejoy.hu erre is világos megoldást kínál, hiszen minden telefonra érvényes 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállal, valamint 12 hónapos jótállás is garantálja a vásárlás nyugalmát.