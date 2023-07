Fektessük le az alapokat!

Az egyik legnagyobb hazai ingatlankereső weboldalon jelenleg több mint százezer eladó lakás és ház található. Emberfeletti feladat lenne ezeket mind végignézni, ezért még a keresgélés előtt le kell fektetnünk azokat az alapigényeinket, melyekből nem szeretnénk engedni. Gondoljuk végig, hogy milyen kritériumok számítanak létfontosságúnak. Lehet, hogy csak nagyvárosban tudjuk elképzelni magunkat, vagy épp ellenkezőleg, a falusi lét vonz minket. Végül döntsük el azt is, hogy mekkora házra, lakásra lenne szükségünk, és pontosan hány szoba lenne elegendő nekünk és a családunknak.

Sőt, ezelőtt azt is tisztáznunk kell, hogy pontosan mekkora összeget szánunk a lakásvásárlásra. Itt azonban nem elég a vételárat figyelembe vennünk. Arra is gondoljunk, hogy a lakás esetleg felújításra, akár komolyabb átalakításra szorul. Egy tetőcsere, egy szigetelés vagy egy komplett fürdőszoba-felújítás akár többmilliós tétel is lehet, a kalkulációból tehát ez sem maradhat ki. Épp úgy, ahogy az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó járulékos költségek sem. Lehet, hogy ingatlanközvetítőt kell fizetnünk, de az ügyvédi és közjegyzői díj, illetve az illetékek is jelentős összegnek számítanak.

Kezdjük el a keresést!

Most, hogy az alapokat lefektettük, jöhet a legkeményebb dió, vagyis maga a keresés. Mint már írtuk, az eladó lakások és házak kínálata igen széles, és számos ingatlanokkal foglalkozó platform is a rendelkezésünkre áll, hogy megtaláljuk az igazit. Ezeken az oldalakon ma már könnyedén beállíthatunk szűrőket – például árra, szobaszámra, elhelyezkedésre vagy bármilyen részletre vonatkozóan –, így már csak a számunkra potenciális kínálatot kell átnéznünk.

A legtöbb ilyen oldal arra is lehetőséget biztosít, hogy egyedi értesítőket állítsunk be. Kiválaszthatjuk azokat a szempontokat, amik számunkra a legfontosabbak, így a honlap e-mailt küld, ha ezeknek megfelelő hirdetés kerül fel az oldalra. Mindez rendkívül kényelmes, hiszen nem kell minden nap újra és újra végigböngésznünk a találatokat, és századjára is megnézni a már látott lehetőségeket.

Manapság sokan már nem a hagyományos ingatlanközvetítő oldalakat használják a lakásuk meghirdetésére, hanem a közösségi oldalakat. A Facebook Marketplace oldala például ma már épp olyan megkerülhetetlen, mint néhány évtizeddel ezelőtt a napilapok apróhirdetésekkel teli rovatai. Arra viszont számítsunk, hogy ezen a felületen kevesebb a szűrési lehetőség, így hosszadalmas lehet a kínálat böngészése.

Tény, hogy vannak olyan esetek, amikor a legjobb profikhoz, azaz egy ingatlanirodához fordulni. Például, ha nincs időnk végignyálazni a hirdetéseket, vagy bizonytalanok vagyunk abban, hogy pontosan mit is keresünk. A felkészült szakemberek jobban átlátják a piacot, ismerik az eladósorba került ingatlanokat, és könnyen lehet, hogy jobb alkupozíciót biztosítanak. Ennek persze ára van, hiszen egy ingatlanos jutalékért cserébe dolgozik.

Legyünk kompromisszumkészek!

Nagyon kicsi az esélye, hogy a keresgélés során egyszer csak szembe jön álmaink otthona. Ha így történne, ne habozzunk, csapjunk le a lakásra! Ha mégsem, akkor viszont próbáljunk rugalmasak és nyitottak lenni. Alighanem minden hirdetésben, minden ingatlanban látunk majd valamit, ami tetszik, illetve olyan dolgokat is, amiktől ódzkodunk.

A kérdés ilyenkor az, hogy a negatívumokkal együtt tudunk-e élni, esetleg van-e lehetőség orvosolni őket. A használt ingatlanok piacához kell némi fantázia. Lehet, hogy jelenlegi állapotában nem éppen az álomlakásunk, de némi átalakítással, kreatív megoldásokkal esetleg azzá tehető. Ehhez már a keresés korai fázisában is bevonhatunk valakit, aki segít meglátni a rejtett potenciálokat.

Egy belsőépítész például javaslatokat tehet az átalakításra, amivel a lakás nagyobb, kisebb vagy más beosztású lehet. Egy lakberendező azzal támogathat minket, hogy látványterveket készít, és megmutatja, hogyan fest majd az ingatlan, miután a saját képünkre formáltuk. Családi háznál pedig akár egy kertészt is megkérdezhetünk arról, hogy milyen lehetőségeket rejt magában a telek.

A lakásvásárlás türelemjáték

A 2023-as ingatlanpiaci trendek inkább a vásárlóknak kedveznek. Jelenleg rengeteg az eladó lakás és ház, fizetőképes vevőből azonban viszonylag kevés akad. Mindez jó helyzetbe hoz minket, de mégsem érdemes kapkodni. A döntés hosszú távra szól és komoly anyagi elköteleződéssel jár, ezért legyünk türelmesek, és semmiképp ne csapjunk le az első szembejövő lakásra!