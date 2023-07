– Tovább szeretnénk építeni a pozitív kapcsolatunkat a munkavállalóinkkal, növelni a csapatszellemet és családiassá tenni a hangulatot. Jólesik a fagylalt ebben a forróságban, egy-egy ilyen szünetben le lehet ülni az árnyékban pihenni, beszélgetni – magyarázta Nagy Tamás, a cég vezérigazgatója.

Fotó: Vestfrost Zrt.

A dán tulajdonú Vestfrost Zrt. 2010-ben telepedett meg a városban, miután megvásárolták a Frigoluxot. Az ital-, bor- és promóciós célra használható hűtőket gyártó cég a megalapítása óta dinamikusan fejlődik, jelenleg közel 500 embernek ad munkát a városban, ezzel Csongrád egyik legjelentősebb foglalkoztatója.

Mint ahogy a csongrádi vállalat vezetője kiemelte, a bérezés mellett kellenek olyan extra tényezők is, amelyek által a munkavállalók kötődnek a céghez. Ezért is alakítottak ki egy éves tervet, amelynek részeként havonta vagy néhány hetente kedveskednek valamivel a dolgozóiknak. Rendeztek már csapatépítő horgászversenyt és közös főzést is, a gyümölcsnapok pedig rendszeresek a cégnél: ilyenkor friss gyümölccsel kínálják a munkavállalókat. A nyár egyik slágere pedig a Vestfrost-dolgozók gyerekeinek szervezett kéthetes nyári tábor volt.

Nagy Tamás elárulta, nyáron még egy biciklitúrát terveznek, illetve egy nagyszabású családi nap is vár a dolgozókra. A cégvezető elképzelései szerint különféle sportolási lehetőségeket is kialakítanának a csongrádi cégnél, hangsúlyt helyezve az egészséges életmódra.

Mivel az eddigi kezdeményezéseik pozitív visszhangra találtak a dolgozóknál, ezért Nagy Tamás biztos abban, hogy a jövő évben is készülnek majd programokkal és meglepetésekkel a munkatársaiknak.