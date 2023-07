Tombol a nyár! Észre sem vesszük és már a fele el is telt, és talán nincs is vége augusztus 31-ével! Sokan érezzük úgy, hogy szinte még csak most kezdődött, és szintén sokan tapasztaljuk, hogy a szeptember is egyre inkább a nyári hónapok közé tartozik. Aki élvezni szeretné még a nyári napsütés simogató kényeztetését, nyugodtan gondolkodhat szeptemberben! Sohasem késő kiválasztani a kedvenc úti célunkat. Legyen az aktív pihenés vagy egy semmittevés a Mediterráneumban.

A Z(s)EPPELIN Utazási Iroda egészen novemberig számtalan programlehetőséggel kecsegtet. Akiknek kevés szabadságuk maradt a nyár hátralévő részére, azoknak sem kell búslakodni, hiszen válogathatnak az 1–2 napos, 3–5 napos hosszú hétvégi programokból. Ez a rövid idő is elég egy hatalmas kulturális feltöltődésre, aktív pihenésre.

Akik pedig 5 napon túli, vagy akár 8 napnál hosszabb buszos vagy repülős utazásokat vállalnak, számos lehetőség áll a rendelkezésükre: Horvátország, Olaszország, Spanyolország, Törökország, Albánia, Bulgária legszebb és kulturálisan leggazdagabb részei. Ez csupán csak néhány állomás a legkedveltebb úti célok közül.

Egészen novemberig válogathatunk a nyárbúcsúztató Z(s)EPPELIN programokból is: Málta, Ciprus, Tenerife csodás tengerpartjai is várják a fürdőzni vágyókat. A hullámzó tenger simogatása, kellemes hőmérséklete őszre mindig csodás élményeket ígér az utazónak.