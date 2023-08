Jól felszerelt és bútorozott TL-házakba költöztek a Gesztenyeliget Integrált Szociális Intézmény egykori Derekegyházi Ápoló Otthonának lakói. A fogyatékossággal élő ellátottaknak Nagymágocson és Derekegyházon is 5-5 db ingatlant hoztak létre az EFOP-2.2.2-17-2017-00007 számú projektben, amelynek keretében mindkét településen 1-1 db szolgáltató központ is épült. A pályázat révén a 120 fő gondozott személy jobb életkörülményekhez és a legkorszerűbb ellátási formához jutott, emellett megvalósult a foglalkoztatásuk és biztosítottak a szabadidős tevékenységek is. A projekthez kapcsolódó „Támogatott lakhatás és szolgáltató központok projektzáró” elnevezésű rendezvényt 2023. augusztus 16-án tartották meg Nagymágocson. A projekt európai uniós támogatás keretében valósult meg.

A Gesztenyeliget Integrált Szociális Intézmény Derekegyházi Ápoló Otthonának kiváltása már régóta megoldandó probléma volt, hiszen a kastélyépületben működő intézmény nem volt alkalmas az ellátás korszerű biztosítására. A fogyatékossággal élő 120 személyről gondoskodó intézmény rendkívül zsúfolt volt, emellett nem volt kivitelezhető az akadálymentes épületté történő átalakítás sem.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád-Csanád Vármegyei Kirendeltsége pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kiírására EFOP-2.2.2-17-2017-00007 kódszámmal „Gesztenyeliget – Kastélyotthon kiváltás” címmel. A pályázat kiemelt célja az intézményi ellátásról közösségi alapú szolgáltatásokra történő áttérés, amely erőteljesen épít a fogyatékossággal élő emberekben rejlő képességek minél magasabb szintű kibontakoztatására. A tervet végül 1 milliárd 79,3 millió forint európai uniós támogatás segítségével sikerült megvalósítani.

A pályázat eredményeként az ellátottak részére Nagymágocs és Derekegyház településen 5-5 db, korszerű, jól felszerelt és bútorozott TL-ház került kialakításra. Az ingatlanokba 12-12 fő, összesen 120 fő fogyatékossággal élő személy költözött be.

Emellett mindkét településen 1-1 db szolgáltató központot is létrehoztak, ahol a szolgáltatást igénybe vevők napközbeni ellátása valósul meg. A nappali ellátás, a házi segítségnyújtás, az étkezés és a támogató szolgálat segítségével biztosított az itt élők számára a felügyelet, az étkezés, a gondozás, a készségfejlesztés, a tanácsadás, a pedagógiai és gyógypedagógiai segítségnyújtás, a szállítás és a háztartást pótló segítségnyújtás. A nappali ellátást és a támogató szolgálatot nemcsak a lakók, hanem más, a vonatkozó jogszabály szerinti szükséglettel bíró személy is igénybe tudja venni. Ez utóbbi ellátási formához 2 db speciális gépjárművet is beszereztek a projektben.

Foglalkoztatás keretében Nagymágocson kötött és hurkolt textíliákat gyártanak, parkgondozást és mosodai tevékenységet végeznek a lakók, míg Derekegyházán a növénytermesztésben vesznek részt, valamint itt is feladat a parkgondozás és a mosodai tevékenység.

A támogatott lakhatáson belül a 120 fő lakót személyre szabottan segítik abban, hogy a komplex szükségfelmérés alapján készült egyéni szolgáltatási terveikben foglalt célokat elérjék.

A 2017. 09. 01. és 2023. 08. 31. között megvalósuló projekt legfontosabb célja, hogy a térségben a fogyatékossággal élő személyek önálló életkörülményei javuljanak a társadalmi befogadást növelő szolgáltatások kialakításával és az új lakhatási formák megteremtésével.

