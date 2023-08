Hirdetés 1 órája

Legjobb felszerelések kezdő horgászoknak

Most kóstolnál bele a horgászat művészetébe? A legjobb időpontot választottad! Kezdő horgászként sokkal többet kapsz, mint fogásokat. Megtartasz egy darabot a természetből, és belevágsz egy új életstílusba, ahol a víz és a kihívások kísérnek az utadon. Ahhoz azonban, hogy kellemes időt tölts a vízparton, be kell szerezned az első horgászfelszerelésedet. A Sneci most egy elképesztő ajánlással érkezett, hogy a legjobb horgász szettekkel vághass bele első kalandodnak! Ezeket a szetteket érdemes beszerezned a Sneci polcairól

Forrás: sneci.hu

Delphin halkímélő szett Belépve a szenvedélyes sporthorgászok világába, először a kíméletes, valóban sportszerű horgászat alapdarabjait kell beszerezned. A Delphin halkímélő összeállítás tökéletes erre a célra. Figyelj ellenfeleidre, válj igazi horgásszá! A szett teljes tartalma: · Delphin eko pontymatrac · Tobi szájfertőtlenítő spray · Konger landing net universal · Nevis 120 cm pontyzsák Tobi camping szett Rögtön egy többnapos túrára indulnál? A Tobi camping szettet nem érdemes kihagynod! Hogy mi minden található a csomagban? Egy extra szuper szendvicssütő betéten, szúnyogriasztón, étkészleten, XXL Kamasaki hátizsákon kívül egy kemping lámpa és egy rozsdamentes bögre is érkezik hozzád. Konger Lux szerelékes láda szett Tarts rendet a horgászfelszerelésed között! Tökéletes kialakítás, hasznos kiegészítők, praktikus forma - mindez a Konger Lux szerelékes láda szettel. Mi mindent tartalmaz a csomag? · Jaxon Electronic 20kg 2xAAA - 1,5V horgászmérleg elemmel · Konger Lux (380x220x320mm) doboz fiókokkal · Konger zsinórvágó olló no.2 · Stég Fűzőtű készlet 3db-os Tobi all in method feeder szett Ha nem szeretnél hosszú órákat tölteni az első feederes szerelésed összeállításával, ez a Tobi all in method feeder szett nagyban megkönnyíti majd a dolgod. Teljes csalizó készlet kiváló minőségű válogatással, egy népszerű horgászbot, orsó páros és hozzáillő zsinór az első horgászélményekhez. Ez a sok horgászcucc mind nálad landol majd: · Stég fűzőtű készlet · Technology fonott előkezsinór · Feeder előke tüskével · Carp hunter method feeder szett · Elastocorn gumikukorica · Gyorscsatlakozó gyöngy · Carp Hunter plus feeder · E. Long cast method runner 60000 · Balsax Iguana zsinór 0,25mm/300m Feedermánia etetőanyag csomag Már van halkímélő szetted, kemping készleted, szerelékes ládád, feeder összeállításod… De mi maradt ki? Egy nyerő etetőanyag csomag szett is dukál a kezdéshez! A Feedermánia halmágnes etetőanyagai tökéletesek kísérletezéshez. Ezeket a szuper etetőanyagokat vetheted be: · Feedermánia Monkey etetőanyag · Feedermánia etető pellet, monkey 2mm · Feedermánia Xtreme fish etetőanyag · Feedermánia new sinking wafters two tone 10mm, franky · Feedermánia spray mango 30 ml · Összecsukható vödör delphin cubo-5l + 5m · Feedermánia mad mix etetőanyag · Tobi szájfertőtlenítő spray 50 ml · Sneci vászon keverő Így már mindened megvan ahhoz, hogy az első horgászatod is tökéletes legyen! Nézz szét a Sneci webáruházában és készülj fel minden eshetőségre!

