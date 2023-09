Jubileumi tanévet kezdett meg a HSZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium

Százéves a makói „KERI”

Kerek száz évvel ezelőtt kezdődött meg a tanítás a híres makói KERI-ben, mai nevén a Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégiumban. Ezért az alma mater a 2023/24-es tanévben az egykori diákjait is igyekszik megszólítani például az október 21-i KERI-bállal, amelyet a régi hagyományaiknak megfelelően rendeznek meg. A tavaszi KERI Pikniken a régi iskolatársak nosztalgiázhatnak, ismerkedhetnek a jelenlegi és majdani diákokkal.

‑A KERI-hez tartozni mindig is nagy dolognak számított. Ezért az iskola vezetősége folyamatosan keresi azokat az egykori diákokat, akik szívesen idéznek fel érdekes iskolai történeteket a múltból, illetve életútjuk, pályájuk tanulságos lehet a mai fiataloknak. A hagyományos rendezvényeinket ‑ vetélkedők, sportversenyek, diáknap, biciklitúrák ‑ is a 100 év jegyében rendezzük meg. Több programot kifejezetten a mostani nyolcadikosoknak szánunk, azt üzenve, a keris közösség szeretettel várja őket ‑ számolt be a tanév ünnepi menetrendjéről Papós András, az iskola igazgatója.

Egyre nagyobb közösség

Az iskola igazgatója emlékeztetett, Makó 1923. február 12-én a Makói Kereskedők Egylete kérelmére 1 millió koronát szavazott meg az alapításra. A Návay Lajosról elnevezett iskolában 1923. szeptember 4-én kezdődött meg a tanítás egy kinevezett tanárral, óraadókkal és egy 32 fős osztállyal.

Azóta sok víz folyt le a Maroson. Az elmúlt tíz évet a folyamatos fejlődés jellemezte, a tanulói létszám megsokszorozódott ‑ összegezte az utóbbi évek sikerét Papós András. Kifejtette, szeptemberben több mint 500 tanulói jogviszonnyal rendelkező diák, 90 kollégista és 100 dolgozó kezdte meg a tanévet, de a felnőtteknek szóló képzésekre is sokan jelentkeztek: a beiskolázási időszak végére a számuk 170-180 főre nőhet. Ennek oka, hogy ma már 9 ágazatban 15-féle, Makó és környéke munkaerőpiac-keresletéhez és -kínálathoz igazított szakmát kínál a KERI; ezek egy része érettségihez kötött, a többi három év alatt megszerezhető.

Széles képzési kínálat

A technikumi képzésben Gazdálkodás és menedzsment ágazaton Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Turizmus-vendéglátás ágazaton Turisztikai technikus, Kereskedelem ágazaton Kereskedő és webáruházi technikus, Közlekedés és szállítmányozás ágazaton Logisztikai technikus, Informatika és távközlés ágazaton Szoftverfejlesztő és -tesztelő, Specializált gép- és járműgyártás ágazaton Mechatronikai technikus képzések indultak.

A szakképző iskolai képzésben Kereskedelem ágazaton Kereskedelmi értékesítő, Gépészet ágazaton Gépi és CNC forgácsoló, valamint Hegesztő, Építőipar ágazaton Festő, mázoló, tapétázó, Ács, valamint Kőműves képzés indult.

A felnőttek szakmai oktatása és a felnőttképzés keretében indított képzésekre jelentkezők az előzőekben felsoroltakon kívül Villanyszerelő, Burkoló, Lakberendező képzésekre jelentkezhetnek. Akik már rendelkeznek szakmai bizonyítvánnyal, két év alatt érettségit is szerezhetnek.

A duális képzés értelmében az ágazati alapképzés után a diákok nagy része termelő cégnél tanulja meg szakmája gyakorlati fogásait. Az alapképzésben ösztöndíjat (amely egy jó tanuló esetében 45-50 ezer forint is lehet), a duális partnerrel kötött szakképzési munkaszerződés alapján munkabért kapnak a diákok.

Korszerű körülmények

A technikumi képzés a Posta utcai főépületben, a szakképző iskola a Bajza utcai telephelyen működik. Minden ágazatban korszerű eszközök, jól felszerelt tanirodák, műhelyek segítik a munkát. Egyes ágazatnál a gyakorlat is az iskolában történik, ilyen például az informatika: a nyolc informatikateremben új, korszerű gépeket telepítettek. Valamennyi tanterem számítógéppel, okostáblával, projektorral felszerelt.

Kecsegtető eredmények

Az utóbbi években egyre többen tanultak tovább a felsőoktatásban a keris diákok közül, előnyt élvezve azzal, hogy a szakképzésben már tanulták azokat a szakmai tárgyakat, amelyek az egyetemen is megjelennek. A keris nyelvvizsgák és az előrehozott nyelvi érettségik száma is emelkedik. A szakképzésben végzettek a szakmájukkal könnyen elhelyezkednek, sokszor már a gyakorlati képzőhelyükön marasztalják őket.

Visszatekintés a múltba Az 1923-ban alapított kereskedelmi iskolát 1954-ben Közgazdasági Technikummá szervezték át, majd 1971-ben újabb formában, Kereskedelmi Szakközépiskolaként működött tovább. Akkoriban 5 megyéből (Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Szolnok) érkeztek ide a tanulók; a kollégisták a mai Glorius Szálloda helyén laktak. 1976-ban elkészült a már nemcsak keris diákokat befogadó kollégium, ahol jelenleg 2-3 ágyas, külön fürdőszobás szobák fogadják a lakókat. 1988-ban a kereskedelmi képzés mellett a közgazdasági képzés is elindult. Minderről könyv is készült már: a KERI alapítását és életútját a Marosvidék Baráti Társaság foglalta össze az iskola 85. születésnapjára.