Pintér Etelka, az iskola igazgatója méltán büszke a nagy hírű Zsoldosra. Mint fogalmazott, minden álmát felülmúlta, hogy a tavalyi, ugyancsak magas létszámhoz képest idén még többen jelentkeztek a felnőtteknek szóló képzésekre; van, aki már a második szakmáját tanulja náluk. Az iskolából egyre többen jelentkeznek egyetemre.

Több szakma, nagyobb esély

Egyre több felnőtt akar tanulni, mert úgy érzik, megéri több lábon állni; az építőiparban dolgozók főleg a számlaképesség miatt iratkoznak be, fogalmazott az igazgató. A legnépszerűbbek az építőiparhoz kapcsolódó képzéseik. Például Burkolónak 90 fő, Kőművesnek 28 fő, Szárazépítőnek 39 fő, Szigetelőnek 51 fő jelentkezett. Mellettük kiemelkedő a Villanyszerelő képzésre és Gépjármű mechatronikus képzésre jelentkező 42, illetve 59 fő is. Mint ismeretes, a Szakmajegyzék alapján két szakma bárki számára ingyenesen megszerezhető, függetlenül a korábbi OKJ-s bizonyítványától.

Reagálnak a piaci igényekre

Az iskola nagy fokú rugalmasságát mutatja, hogy a képzési kínálat igazodik a munkaerőpiaci igényekhez. Az ugyancsak magas létszámú nappali tagozaton technikumi képzés Szépészet, Gépészet, Épületgépészet, Rendészet és közszolgálat ágazatokban indult. Szakképző iskolában Festő, mázoló, tapétázó, Kőműves, Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő, Villanyszerelő, Gépjármű mechatronikus, Hegesztő, Kereskedelmi értékesítő osztályokat indított a Zsoldos.

Ugyanezek a felnőtteknek is elérhetőek, kiegészülve a Burkoló, Szárazépítő, Szigetelő és Divatszabó szakmákkal. Aki felnőttként kedvet kap a tanuláshoz, már csak az esetlegesen év közben induló képzéseken kezdheti meg tanulmányait a Zsoldosban, hiszen a tanév elindult.

Dobbantó – felnőtteknek is

A térségben a Zsoldos-iskolán kívül a vármegyében egyetlen szegedi iskolában érhető el a Dobbantó Program, amely azoknak a fiataloknak – és felnőtteknek! – szól, akik életkoruk ellenére sem rendelkeznek általános iskolai bizonyítvánnyal, többnyire halmozottan hátrányos helyzetük miatt. Jelenleg 16 Szentes és környékéről származó diák tanul a tanév közben is megkezdhető Dobbantóban, ők 15-16 éves korukra sem fejezték be az általánost. A Zsoldosban minimum fél év tanulás után részszakmát (csőszerelő, bolti előkészítő) szereznek a Műhelyiskola keretében, a 8 osztályos bizonyítványt csak ezután kaphatják meg. Ez már lehetőséget ad a jogosítványszerzésre, illetve a további szakmatanulásra. A Dobbantóba felnőttek is jelentkezhetnek, ők október 1-én kezdik meg tanulmányaikat. Ösztöndíj itt is jár.

Informatikai tanteremmel bővültek

Közel 24 millió forint értékben a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum önerőből finanszírozta a szentesi Zsoldos 38 új számítógépének megvásárlását, ezzel új informatikai tantermet alakított ki az iskola. Mivel a szakmai vizsgákhoz számítógépen teljesíthető rész is tartozik, az informatikai fejlesztés elengedhetetlen volt – tudtuk meg Pintér Etelkától.

Új fitneszterem és DKA-labor

A közeljövőben pedig spinningbiciklik és elliptikus trénerek is beszerzésre kerülnek, amelyeket nemcsak a testnevelésórákon, hanem szabadidejükben is használhatnak a diákok. A térségben szinte kuriózumnak számító Digitális Közösségi Alkotóműhely is lesz (DKA-labor), ahol a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló kreatív eszközöket, a legtöbb szakmához passzoló 3D nyomtatót, lézergravírozót, hegesztőrobotot; a divatszabó képzéshez hasznos hímzőrobotot fognak elhelyezni.