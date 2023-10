Elérhető konyhai és büfés álláslehetőségek Nyíregyházán

A konyhai és büfés álláslehetőségek visszatérő szereplői a nyíregyházi álláslehetőségeknek. A város egyik állásportálján, a NyiregyhazaAllas.hu felületén mostanában több is megjelent. Nemrégiben elérhetővé vált például egy üzemi konyhára vonatkozó szakács álláslehetőség. Egy ilyen munkakörben a szakács feladata többek között a szükséges munkaeszközök és alapanyagok előkészítése, illetve utóbbiak feldolgozása. Felelősségük ezenkívül természetesen az ételek elkészítése is, ami a munkájuk oroszlánrészét teszi ki. Mindemellett pedig üzemeltetik a konyhai berendezéseket, felügyelik az ételek minőségét, továbbá tevékeny részt vállalnak a tálalásban is.

Az említett NyiregyhazaAllas.hu kínálatában nemrégiben egy büfé-pénztáros állás is elérhető volt, szintén üzemi környezetben. A munkakör betöltőjének fontos feladata a gyorsfagyasztott péksütemények megsütése, az ételek melegítése és melegen tartása, valamint a vendégek kiszolgálása. Ezenkívül a pénztárgépkezelés, az árufeltöltés és a takarítás ugyancsak részét képezi a pozíció feladatkörének.

Végezetül pedig egy büfés-tálaló pozícióról sem feledkezhetünk meg, amelynek felbukkanására szintén a közelmúltban volt példa a nyíregyházi állásportál felületén. Egy ilyen állás kapcsán a feladatkör általában olyan tevékenységekből tevődik össze, mint például a melegételek elkészítése és tálalása, az egyszerűbb ételek (pl. szendvicsek) csomagolása, a munkaterület rendben tartása és nem utolsósorban a kollégák munkájának támogatása. Összességében tehát egy változatos pozíció, tipikus büfés tevékenységekkel.

Milyen kvalitások szükségesek a vendéglátós pozíciókhoz?

Bizonyos vendéglátós pozíciók szakmai képesítést és tapasztalatot is megkövetelnek, míg mások akár végzettség nélkül és a szakmában való jártasság hiányában is betölthetőek. Egy szakács esetében például rendszerint elvárt, hogy mindezekkel rendelkezzen, viszont például egy büfés vagy egy konyhai kisegítő pozíció kapcsán sokszor csupán betanított munkavégzésről van szó. Ilyen tekintetben tehát változatosan alakulhatnak az elvárások.

Más a helyzet a személyes tulajdonságok kapcsán, egyes ilyen jellegű kvalitások ugyanis valamennyi esetben megköveteltek. Jó példát jelent erre a kiváló időmenedzsment és a pontosság, hisz akár konyháról, akár egyszerű büféről legyen szó, az ételek időbe történő elkészítése kulcsfontosságú a vendéglátóhely hatékony működése szempontjából. Ugyancsak rendkívül fontos a jó stresszkezelő képesség, a vendéglátásban ugyanis megszokott, hogy egyes időszakok kiemelten pörgősek (pl. ebédidő), és ilyenkor a stressz is sokkal több, amit tudni kell kezelni. Végezetül pedig a csapatjátékos attitűdről sem feledkezhetünk meg, amely a személyzettel való eredményes együttműködésből kifolyólag nélkülözhetetlen.