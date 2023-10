Lassan felkerülhet a bakancslistánkra a nagy múltú vásárhelyi strand kültéri termál ülőmedencéje, amelyben nemcsak a gyógyvizek kedvelői mártózhatnak meg, hanem azok is, akik szívesen elmerülnének a régi idők fürdőzős hangulatában, környezetében. Nincs is jobb fogvacogtató időben a meleg vízben ücsörögni! Persze, aki családdal érkezik, másra vágyik.

Egész napos családi program

Aki gyerekekkel fedezné fel a strandot, inkább hétvégén tegye! A fedett gyermek élménymedencében és a fedett termálmedencében kapcsolódhatnak ki a családok. A rekreáció, a wellness szerelmesei számára is jó hír, hogy pénteken, szombaton és vasárnap ismét működik a jakuzzi, illetve elérhetőek a szaunaszolgáltatások: a finn- és infraszauna, a sószoba, a nedves gőzkabin. A sportos vendégek használhatják a konditermet, kérhetik személyi edző segítségét.



Hűsítő a forró nyárban

Sikeres nyarat tudhat maga mögött a vásárhelyi strand: augusztus végéig mintegy 27 százalékkal nőtt a fürdőbelépőkből származó bevétele; ennek jórészét a nyári hónapok alatt produkálta - méltán büszke az eredményre Katona Zsolt, a fürdő ügyvezető igazgatója.

- A korábbi évekhez képest a napi belépőt vásárló fürdőzők száma egyértelműen nőtt, mintegy 14 ezerrel. Sokan Makóról, Szegedről, Orosházáról is a vásárhelyi strandot választották, ráadásul egyre több a román és szerb vendég. Mindez nem csoda, hiszen vonzó a nagy kültéri csúszda, a hét hektárnyi fás-füves terület, a waterplay vízi élménypark. A nyolc kinti medence és a fedett részen található három medence, valamint a két élménymedence mellett strandröplabda, strandkézilabda, valamint strandfoci várta a vendégeket sorolta a nyári strandszolgáltatásaikat az ügyvezető igazgató.



Kemping ősszel is

Augusztusban megnyitott a vadonatúj, korszerű kemping, mely eddigi, másfél hónapos működése alatt mintegy 54 százalékos kihasználtságot mutat. A modern apartmanok, mobil épületek ősszel sem maradnak üresen, hiszen négy úszóversenynek is otthont ad Vásárhely. De az is figyelemfelkeltő információ, hogy egyre több az átutazó vendég, aki csupán egy-egy éjszakára foglal szállást a kempingben.