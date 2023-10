– Több mint 200 érdeklődő diák vett részt a Corvin első idei nyílt napján, és várhatóan a második rendezvény, a Nyitott Tanműhely elnevezésű nyílt nap is hasonlóan népszerű lesz – tájékoztatott Oláh Attila. A vásárhelyi Corvin igazgatója elmondta, ezen a napon valamennyi tanműhelyét megnyitja a látogatók előtt az intézmény, így a leendő középiskolások testközelből is megismerhetik a kínált szakmákat. A novemberi 9-i Mesterségek éjjelén ugyancsak várják a családokat, ezzel is segítve a nyolcadikosok pályaválasztását.

Összesen hat ágazat szakmáit kínálják

Három ágazatban – Turizmus-vendéglátás, Kereskedelem, Specializált gép- és járműgyártás – két ötéves technikumi osztály indult a Corvinban. Az ötéves technikumi osztályban két tanév után alapvizsgát tesznek a tanulók, akik ezután választhatnak szakmát, illetve szakirányt.

A hároméves szakképzős képzésben négy ágazatban – Turizmus-vendéglátás ágazatban Szakács, Cukrász, Pincér-vendégtéri szakember, Kereskedelem ágazatban Kereskedelmi értékesítő, Specializált gép- és járműgyártás ágazatban Gépjármű-mechatronikus, Építőipar ágazatban Kőműves, Gépészet ágazatban Hegesztő, Elektronika és elektrotechnika ágazatban Villanyszerelő szakmákból – indult képzés szeptemberben a Corvinban. Ennyi szakma közül nem is olyan egyszerű választani!

A szakképzősök a sikeres vizsga után két év alatt érettségi vizsgát tehetnek a felnőtt képzésben, majd technikumi képesítést szerezhetnek, illetve jelentkezhetnek az egyetemre is.

A két slágerszakma

A Corvinban a legnépszerűbb az immár második évben is elindított Specializált gép- és járműgyártás ágazat Gépjármű-mechatronikai technikus képzés, illetve a Villanyszerelő szakma. Szakképzésen belül pedig az iparos szakmákra egyre több a jelentkező. Felvételi vizsga helyett pályaorientációs elbeszélgetés vár a jelentkezőkre, akik a hozott pontok alapján juthatnak be az intézménybe.

Kedvcsináló kirándulások

A széles szakmakínálat miatt közel száz, a tanulók gyakorlati helyét biztosító duális partnerrel rendelkezik a Corvin. Emellett szakmai kirándulásokon, gyár- és szállodalátogatásokon keresztül pillanthatnak be egy-egy szakmába a diákok. A végzős érettségizők a Határtalanul program keretében ismerkedhetnek meg a határon túli magyarok életével, kultúrájával.

Lemorzsolódás ellen felzárkóztatás

– Az a diák, aki a 9. osztály elején megírt felmérőjén gyengébben teljesít, mint a többiek, felzárkóztató programban vesz részt; ezzel akadályozható meg az iskolai lemorzsolódás, illetve így adatik meg az esély a sikeres záróvizsgára – fogalmazott az igazgató, aki büszke arra, hogy jól felkészített szakembereket bocsátanak a munkaerőpiacra. Az iskola számára fontos a korszerűsítés, ennek jegyében szeptembertől 40 új számítógép segíti az online interaktív szakmai vizsgák lebonyolítását. A Bajcsy-Zsilinszky utcai épület fűtésrendszerét egy új kazánnal modernizálták.

Szakmát tanuló felnőttek

Idén közel 400 felnőtt jelentkezett a felnőttoktatásba, a legnépszerűbb a Villanyszerelő, de Hegesztő, Divatszabó, Kőműves, Asztalos, Ács, Szakács, Kereskedelmi értékesítő, Erősáramú elektrotechnikus, Kéz- és lábápoló technikus, Gépjármű-mechatronikai technikus képzés is indult szeptemberben az érettségire felkészítő osztály mellett.