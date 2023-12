A vírusok okozta légúti betegségeket gyakran kísérhetik bakteriális felülfertőződések

Sokunk utazik nap mint nap busszal vagy vonattal, majd a munkahelyünkön vesznek körül minket a kollégák vagy a zsúfolt üzletekben állunk sorba. Az új típusú koronavírus, az influenzavírus vagy a légúti óriássejtes vírus (RSV) láthatatlanul, a légutakon keresztül, cseppfertőzéssel is terjednek, és ezek a vírusok önmagukban is veszélyesek lehetnek ránk és szeretteinkre. Ráadásul a vírusok okozta légúti betegségeket gyakran kísérhetik bakteriális felülfertőződések, amelyek a betegség lefolyását súlyosabbá tehetik. (1,2) Kevéssé ismert tény, hogy az influenza esetek akár 35%-ánál alakulhatnak ki kórházi kezelést igénylő bakteriális társfertőzésből adódó betegségek, mint például a pneumococcus okozta bakteriális tüdőgyulladás. (2,3)

A pneumococcus baktérium többféle betegség okozója is lehet

A pneumococcus baktériumot leginkább a bakteriális tüdőgyulladás kórokozójaként ismerjük, de ennél súlyosabb lefolyású betegségeket is okozhat főleg az idősek és a csecsemők, illetve kisgyermekek körében. A fertőzés cseppfertőzéssel terjed.

Hazánkban a kisgyermekek pneumococcus elleni védőoltása 2014-ben kötelező védőoltásként bekerült a Nemzeti Immunizációs Programba. A gyermekek védőoltásával azonban az idős korosztály védelme nem biztosított, számukra a fertőzés és megbetegedés az idősödő szervezet csökkenő védekező funkcióját figyelembe véve komoly problémát jelenthet. (4,7)

A baktériumot az óvodás korú gyermekek nagy arányban hordozzák tünetmentesen az orr-garat nyálkahártyájukon így ez a korosztály nagy szerepet játszik a fertőzés terjesztésében. Gyengébb immunrendszer esetén, például időseknél vagy krónikus betegeknél, illetve egy influenza vagy RSV fertőzést követően a baktérium könnyebben megfertőzheti a tüdőt, ezzel tüdőgyulladást okozva. Súlyosabb betegségek is kialakulhatnak – agyhártyagyulladás, vérmérgezés –, amennyiben a véráramba vagy az agyfolyadékba kerül a kórokozó. (3,5,6)

Bizonyos életkorban és állapotokban fontos lehet a megelőzés

Felnőttek esetében a pneumococcus okozta tüdőgyulladás kialakulásának gyakorisága 50 éves kortól emelkedhet az immunrendszer öregedése és a krónikus betegségek kialakulása, megléte miatt. A megfelelő antibiotikum szedése általában gyógyulást eredményez, azonban súlyosabb esetekben az állapot kórházi kezelést igényelhet. (6,7)

A pneumococcus baktérium által okozott betegségek előfordulása, a szövődmények esetleges súlyossága vagy a kórokozó antibiotikumokkal szembeni ellenállóképessége miatt bizonyos életkorban és állapotokban fontos lehet a megelőzés, így például védőoltások alkalmazása. (5,6)

A pneumococcus elleni oltás javasolt:

2 éves kor alatt és 50 éves kor felett mindenkinek,

krónikus betegeknek, akik alapbetegségük miatt fogékonyabbak a súlyos pneumococcus fertőzésre: tüdő- (COPD, asztma), szív-, vese-, máj- és cukorbetegeknek, immunsérülteknek

dohányosoknak, valamint léphiányosoknak. (7)

Tudta? A pneumococcus fertőzés következtében kialakult súlyos kórképek halálozási aránya az ellátó rendszer fejlődése, az elérhető terápiás alternatívák korszerűsödése ellenére az 1950-es évek óta változatlanul magas 10–12 százalék közötti értékről nem tudott elmozdulni. A pneumococcus okozta tüdőgyulladás felismerése főleg időskorban okozhat nehézséget, amikor a betegség sokszor jellegtelen tünetekkel jelentkezik, és mire diagnosztizálásra, vagy antibiotikum kezelésre kerül sor, a betegek annyira elesett állapotba kerülhetnek, hogy kórházi kezelés válik szükségessé. (8)

Új megelőzési lehetőség az Apexxnar védőoltás a pneumococcus baktérium okozta megbetegedések ellen

Az Apexxnar szuszpenziós injekció a pneumococcus baktérium 20 típusa ellen nyújthat védelmet 18 éves és idősebb egyéneknél. Ez jelenleg a konjugált pneumococcus elleni védőoltással elérhető legszélesebb körű védelem. A konjugált vakcinák hatására immunmemória alakul ki, és az általuk biztosított immunitás tartós. (7) Az is előnyt jelenthet, hogy a szezonális influenza elleni (inaktivált influenza) védőoltással egyidejűleg is beadható, különböző injekciós helyre. (9)

Azzal már egyre inkább tisztában vagyunk, hogy egy betegséget jobb megelőzni, mint elszenvedni. A védőoltás pedig nem csupán lehetőség, hanem felelősség is, hiszen nemcsak önmagunkat védhetjük a beadatásukkal, hanem a körülöttünk élőket is. Védőoltás felvételével csökkenthetjük a fertőzés terjedésének kockázatát a családtagok, iskolatársak vagy kollégák, barátok, szomszédok és a közösség más tagjai körében is. (10)

Apexxnar szuszpenziós injekció, adszorbeált pneumococcus poliszacharid konjugált vakcina (20-valens), amely a Streptococcus pneumoniae baktérium 20 típusa által okozott betegségek megelőzésére szolgál. Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Ehhez Ön is hozzájárulhat a tudomására jutó bármilyen mellékhatás bejelentésével. A mellékhatások jelentésének módjairól a betegtájékoztató 4. pontjában talál további tájékoztatást.

