Hirdetés 13 perce

Jótékonysági kockafánkvásár a Mars téren

Kutatások bizonyítják, hogy a nevetés és a jókedv hozzájárul a betegek felépüléséhez. Ebben most te is segíthetsz, ha veszel egy vagy több Red Nose kockafánkot a Mars téri The Box Donutban.

PR cikk PR cikk

Egész decemberben minden Red Nose kockafánk vásárlásával 500 forinttal támogatod a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványt, segítve munkájukat, hogy bohócdoktoraik megnevettessék a kórházban gyógyuló kis betegeket! Tudod, mitől lesz igazán kerek a karácsonyvárás? A kockafánktól! Kérd a piros orrú fánkot! 2023. 12. 01.-2023. 12. 31. között minden PIROS ORR KOCKAFÁNK megvásárlása után 500 forinttal támogatod a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványt. Nincs más dolgod, mint beugrani a Mars téri The Box Donut fánkozóba, és a gazdag választékból rábökni a piros orral díszített finomságra. Kérheted csomagolva, de a fánkozóban is kényelmesen elfogyaszthatod. A fánk, ami boldogít Ha csatlakozol jótékonysági kockafánkvásárunkhoz, velünk együtt csalhatsz mosolyt a beteg gyerekek arcára. Minél több fánkot kérsz, annál többet segítesz! Ettől te is boldogabb leszel, hiszen sok embernek segítesz. A Piros Orr Alapítvány bohócdoktorai országszerte 16 gyerekkórházat, idősek otthonait és sérült gyerekekkel foglalkozó intézményeket látogatnak rendszeresen. A bohócdoktorok a munkájuk során a humort használják. Ezzel nemcsak a feszültséget oldják, hanem el is terelik a gyerekek és szüleik figyelmét a fájdalomról és a szorongásról. Az elmúlt 25 év alatt több mint 400 ezer beteg gyermekhez, több ezer idős emberhez vitték el a nevetés gyógyító erejét. A jóízű jótékonykodás A The Box Donut mindig is fontosnak tartotta, hogy akár nyílt, akár zárt kezdeményezéssel olyan szervezeteket támogasson, akik munkájuk, elhivatottságuk és odaadásuk révén nemes célt szolgálnak. Gyere, tarts velünk: mi elkészítjük a többféle minőségi finomságot, te pedig kedvedre válogathatsz, és ezzel most még egy nemes cél mellé is állsz! Gyere, nézz szét nálunk, és válogass Szeged kedvenc fánkozójának kínálatából! Elérhetőség: The Box Donut Szeged, Mars tér 16.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap: 7:42-18:42

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!