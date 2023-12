A magyarországi jogszabályok szerint, egy jármű üzembentartójaként mindannyiunknak kötelessége kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, röviden KGFB-szerződést kötni. Ahogyan az más biztosításokkal is lenni szokott, az eltérő társaságok egyedi feltételek mellett, személyre szabottan kínálják a szolgáltatásaikat, ezért a különféle konstrukciók árazásában jelentős különbségekre bukkanhatunk.

Mitől függ tehát általánosságban a kötelező biztosítás díja? Hogyan kalkulálnak a biztosítók? Cikkünkben minden fontos tényezőt összegyűjtöttünk.

Az alapdíj meghatározásától a jármű futásteljesítményéig

A KGFB-szerződés részletei mellett, a biztosítók a szolgáltatásaik alapdíját is különbözőenhatározzák meg. Könnyebbség, hogy az eltérő társaságok az alapdíj-kalkuláció során ugyanazokat az adatokat és tényezőket veszik figyelembe, többek közötta jármű kategóriáját, teljesítményét, nem utolsó sorban pedig a szerződő életkorát.

Magától értetődik, hogy így biztosítónként és egyénenként egyaránt különböző alapdíj kerül kiszabásra, amelyet még nagymértékben befolyásol az is, hogy autóra, motorra vagy épp egy lakókocsira szeretnénk kötelező biztosítást kötni. Viszont minden esetben az alapdíj a kiindulópont, tekintve, hogy ebből az összegből íródik jóvá egy kedvezmény, és ugyanerre az összegre épül rá a pótdíj is.

A teljesítmény mellett a kötelező biztosítás teljes díjába a jármű használati gyakorisága, tehát a futásteljesítmény is beletartozik. Röviden ez annyit jelent, hogy néhány biztosító kedvezményt ajánl azok számára, akik egy éven belül kevesebb kilométert tesznek meg az átlagoshoz képest. Vannak, akik akkor is engedményben részesítik az ügyfeleiket, ha kiskorú gyermekeik vannak vagy az évszaknak megfelelő gumiabroncsot használnak.

A lakcím is módosíthatja a kötelező biztosítás végösszegét

Kevesen tudják, de a KGFB-díjak a lakcím, pontosabban az irányítószám alapján is csökkenhetnek vagy növekedhetnek. Bár vannak helyek, ahol nem az alapdíjba számítják bele ezt a költséget, viszont ilyenkor is meghatározó tényező, hogy a kárstatisztikák szerint egy terület, a balesetek gyakorisága szempontjából mennyire tekinthető problémásnak. Ebből adódik, hogy amíg a fővárosiak és a nagyvárosokban élők inkább pótdíjra, addig a kisebb községek és falvak lakói kedvezőbb ajánlatokra tehetnek szert.

Hogyan kapcsolódik a bonus-malus fokozat a KGFB-hez?

Amikor a kötelező biztosítás díjazásáról szó esik, nem szabad elfeledkezni a szerződő bonus-malus besorolási rendszerben szerzett fokozatáról sem. Ez alapján a rendszer besorol egy kategóriába, amely hatást gyakorol a KGFB végösszegére.

Ennélfogva egy balesetmentes év egyet jelent egy magasabb bónuszfokozattal és a kötelezőbiztosítás díjkedvezményének megszerzésével. Ezzel szemben egy baleset okozójaként nemcsak, hogy lejjebb csúszunk a ranglétrán, de a következő biztosítási évforduló után garantált, hogy magasabb költségekkel kell számolnunk.

A pótdíjak is segíthetnek a biztosítási díj kiszámításában

Bizonyos járművek esetén pótdíjak fizetésére is kötelesek vagyunk, amikor KGFB-szerződést kötünk. Ennek következménye, hogy a biztosítási díj szinte kétségtelen, hogy egy magasabb árkategóriába tartozik, amikor a munkánkból adódóan az autónkat, kisbuszunkat speciális célokra, például taxizásra használjuk. Ehhez az esethez hasonlóan, akkor is plusz kiadásra kell számítani, hogyha például egy jobb kormányos jármű üzembentartói vagyunk.

Megéri évről évre összehasonlítani a piac KGFB-ajánlatait!

A korábbi bekezdésekből jól látszik, hogy amellett, hogy a kötelező biztosítás díja számos tényezőtől függ, még egy egyénileg meghatározott kockázati profil alapján is meghatározásra kerül. Nem szabad elfeledkezni róla, hogy a KGFB végösszegét további kedvezményes lehetőségek, kiegészítő szolgáltatások vagy extra pótdíjak is csökkenthetik és növelhetik, ezért is fontos, hogy évről évre összehasonlítsuk a piacon elérhető ajánlatokat – hosszú távon így sokkal ideálisabb és megfizethetőbb konstrukciókhoz juthatunk hozzá.