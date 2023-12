Nemcsak az embereknek, hanem négylábú barátainknak is segít a szegedi ArtHome ingatlaniroda azzal, hogy több szegedi vállalkozással karöltve 50 kutyaház megépítését valósítja meg, és azokat állatmenhelyekre, alapítványoknak juttatja el. Év végi jótékonykodás és a társadalmi felelősségvállalás jegyében az ArtHome gyűjtést szervez a lakosság körében, és azokhoz szól, akik – az ingatlaniroda csapatához hasonlóan – szívügyüknek érzik négylábú barátaik sorsát. Várják azon cégek jelentkezését is, akik a Költözzma és a Csavarker Kft.-hez hasonlóan támogatnák a kezdeményezést.

Egész évben a kutyusokért

E jótékony kezdeményezése mellett az ArtHome-ról tudni illik, hogy egész évben nagy hangsúlyt fektet az állatvédelemre. Például minden sikeres ingatlanügyletük után 10 ezer forintot különítenek el a menhelyi állatok védelmére, ezzel ügyfeleik is a segítő munka részeseivé válnak. Kis-Jakab Réka ügyvezető kis kedvenc vásárlása helyett az örökbefogadásra biztat, ők maguk is befogadtak egy kutyust az év elején, aki az ArtHome oszlopos tagja.

Pozitív mérleg

Az ügyvezető a 2023-as évet is értékelte.

– Sikeres évet zárunk mind a cégünk belső fejlődése, mind a szolgáltatásaink fejlődése szempontjából. Csapatunk egyre rutinosabb, szakmailag felkészült és rendkívül összetartó, amit nemcsak magunk miatt, hanem az ügyfeleink miatt is fontosnak tartunk, hiszen így tudjuk hatékonyan kiszolgálni őket – fogalmazott Kis-Jakab Réka.

Hozzátette, az infláció és az ingatlanpiac nehézségei ellenére sincs okuk panaszra. Hisznek abban, hogy minden piaci körülmény mellett – vagy ellenére – eladnak és vásárolnak az emberek, és ezek a tranzakciók jól és sikeresen is lebonyolíthatóak. Nincs lehetetlen helyzet, csak rossz árazás és felkészítetlen ingatlan. Erősségük is éppen ebben rejlik: úgy érzik, ebben tudnak ők igazán segíteni az ügyfeleiknek.

– Nem a nagyüzemi tranzakciószámra, hanem a kevesebb, de elégedett, visszatérő ügyfélre törekszünk

– hangsúlyozta.

Folyamatos újítások

Idén szolgáltatási palettájuk több területén vezettek be újdonságokat. Új szolgáltatásként vevőügyfeleik kérésére felkutatják a számukra megfelelő ingatlant. Azt tapasztalják, hogy a keresés nyűgös és időrabló feladat még annak is, aki nem először keres lakást vagy házat. Az ArtHome ezen szolgáltatása ugyan sikerdíjas szolgáltatás, de az ügyfél számára többszörösen megtérül. Továbbá egy új üzleti partnernek köszönhetően az ArtHome 2023-tól kezdődően tiny house-ok értékesítésébe is kezdett, ami egyedülálló a régióban.

Új év, új remények

2024-től ingatlanpiaci fellendülést vár az ingatlaniroda, bizakodva tekintenek az új év felé. Ha a jelenlegi kínálati piac meg is marad, az új támogatások és kedvezőbb hitelfelvételi lehetőségek miatt mindenképpen több érdeklődőt és vásárlót várnak. Az árak csökkenésére nem számítanak, de túl nagy emelkedésre sem. Az új évben is felkészülten várják az eladni vágyókat és az otthont vagy ingatlanbefektetést keresőket újszegedi irodájukban!