A foglepedéket a fogorvosok biofilmnek hívják. Ahhoz, hogy a fogak minél tovább maradhassak egészségesek, és ne alakulhasson ki fogkő, fogszuvasodás, fogágybetegség, naponta minimum kétszer fogat kell mosni.

Fogkő-eltávolítás mint megelőzés

Csakhogy a fogkefe és a fogselyem sem tesz csodát, a szabad szemmel nem látható, vékony, egybefüggő, nyálkás biofilmből mindig marad egy kevés a fogakra, a fognyakra és a fogínyre tapadva, és vígan szaporodik a szájban. Fogkővé alakulva rongálja a fogsort. És ezt nem szabad félvállról venni! A fogkő okozta fogágybetegség növelheti a szív- és érrendszeri betegségek, ízületi gyulladások, a cukorbetegség és a koraszülés kockázatát. Ezért szükséges a rendszeres kezelés.

Új módszer: EMS DENTAL Spa

A fogászati gyakorlatból jól ismert fogkő-eltávolítás évente 1-2 alkalommal indokolt, fájdalmas és kellemetlen. A fogkő-eltávolítás mindenkinek szükséges, de nem kell, hogy fájjon!

Az EMS DENTAL Spa fájdalommentes fogkő-eltávolítás azért jó, mert a fogak tisztává és a fehérebbé válnak, méghozzá gyorsan, kényelmesen, fájdalom nélkül.

A technológia lényege, hogy speciális porral, homokfújással, polírozás nélkül távolítják el a biofilmet és a fogkövet, teljesen fájdalommentes.

A hagyományos ultrahangos fogkőlevétellel szemben az EMS DENTAL Spa technológiával a fémekről, kerámiákról is le lehet tisztítani a biofilmet: például fogszabályzó készülékekről, implantátumokról, koronákról.

Ott a hiba, ahol nagyon lila

Dr. Velez Róbert, az algyői DentaLove fogászati magánrendelő vezető fogorvosa összefoglalta a kezelés lényegét.

– Az a célunk, hogy páciensünk egészségesebb és hosszan tartó eredménnyel mosolyogjon, ezért mindig van időnk felhívni a figyelmét a fogmosási szokásainak hiányára, és megmutatni egy hatékonyabb, jobb technikát. Ebben is sokat segít a lila plakkindikátor, amellyel első lépésként ecseteljük a fogakat. Ez a biofilmrétegen elszíneződik, így kiderül, hol szükséges a kezelés. Sőt, a rejtett szuvasságokra is felhívja a beteg figyelmét – hangsúlyozta dr. Velez Róbert.

Homokkal dolgozik

Az EMS-géppel eritritalapú, speciális Airflow PLUS por segítségével fokozatosan, fogról fogra haladva távolítható el az elszíneződött biofilmréteg. Az eljárás során langyos vizet használnak, így védve az érzékeny fognyakat és a gyulladt ínyt. A kis homokszemcsék kezelés közben nem is érezhetők, annál inkább a kellemes citrusos-édeskés íz. Az Airflow PLUS por a fogakon és minden lágyszöveten, az ínyen, a nyálkahártyán, a nyelven, illetve a szájpadon is biztonságosan és kényelmesen használható.

A készülékkel az ínysorvadásban szenvedő páciensek mélyebb fogtisztítása, kürettálása is részben kiváltható. Dr. Velez Róbert szerint a tartós és hosszú távú eredményért a kezelést félévente ajánlott megismételni.

