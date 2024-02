Targoncavezető

Targoncavezetőkre különösen nagy igény mutatkozik az esztergomi raktárakban. Ezt támasztja alá a város álláspiacára specializálódott EsztergomAllas.hu kínálata is, ahol a targoncás állásra vonatkozó esztergomi hirdetések visszatérő lehetőségek. A munkakör kapcsán az alapvető és mindennapi feladatot természetesen az anyagmozgatás jelenti. Ebbe többek között beleértendő az áruk, raklapok, késztermékek, dobozok és egyéb raktárakban fellelhető termékek mozgatása is.

Feladataik továbbá jellemzően magára a raktározásra is kiterjednek, azaz be- és kiszednek árukat a raktárpolcokról és raktárhelyekről, valamint elrendezik azokat. A munkájuk során szorosan együttműködnek a raktári dolgozókkal és a raktárvezetőkkel, hogy az anyagmozgatás hatékonyan, az előzetes elképzelések szerint valósuljon meg. Olykor pedig kisebb adminisztratív teendőik is akadhatnak, beleértve a mozgatott áruk mennyiségének, típusának és helyének a dokumentációját, rögzítését.

Raktárvezető

A tapasztalt és képzett raktárosok számára akár raktárvezetői pozíciók is elérhetőek lehetnek Esztergomban. A felelősségek ez esetben természetesen már jóval magasabbak, mint egy átlagos raktárosi munkakör esetében, hisz egy raktárvezető gyakorlatilag az adott raktár hatékony és zavartalan működtetéséért felel. Mindez olyan feladatokat foglal magában, mint például a raktárkezelés, aminek során gondoskodnia kell az eredményes helykihasználásról, a polcok és tárólóhelyek elrendezéséről, illetve az áruk rendszerezéséről.

Egy raktárvezető felelős továbbá a raktári folyamatok optimalizálásáért is: irányítja a készletkezelést, biztosítja a költségvetési korlátok betartását, valamint felügyeli a digitális raktározási rendszerek pontosságát, helytállóságát. Mindemellett folyamatos kapcsolatban áll más részlegekkel (pl. beszerzés, termelés), illetve külsős partnerekkel (pl. beszállítók) az összehangolt működés érdekében. Nem utolsósorban pedig irányítja a raktári dolgozók munkáját, motiválja őket a minél hatékonyabb munkavégzés érdekében.

Logisztikai ügyintéző

A logisztikai pozíciók betöltőire irodai környezetben is kiemelt szükség van. Esztergomban egy gyakran hirdetett lehetőség például a logisztikai ügyintézői munkakör, ahol a felelősségek számos fontos területet érinthetnek. Ilyen többek között a szállítmányozás kezelése is, amelynek során az ügyintézőnek feladata lehet, hogy kommunikáljon a szállítókkal, egyeztesse a fuvarokat és gondoskodjon azok időben történő megvalósulásáról. A tevékenységi körébe tartozhat továbbá, hogy nyomon kövesse és kezelje a raktárkészletet, valamint egyeztessen a beszerzésekről és értékesítésekről a társosztályokkal.

A logisztikai ügyintéző gyakran szerepet vállal a rendelések feldolgozásában is, illetve különböző riportokat készít többek között a készletállományról, a szállítmányokról és az értékesítési teljesítményről. Munkája során számos adatot kezel, amelyeket szükség esetén elemez is a logisztikai folyamatok hatékonyabbá tétele érdekében. Mindemellett pedig a problémamegoldás ugyancsak részét képezi a mindennapjainak, hisz a szállításokkal, a raktárkezeléssel és egyéb tevékenységekkel kapcsolatban is megannyi váratlan nehézség merülhet fel.