Mit jelent mindez a konkrétumok nyelvén?

Az alábbiakban azokat a kedvezményes lehetőségeket sorakoztatjuk fel, amelyek a legtöbbeket érintenek.

A családi adókedvezmény rendszere továbbra is a legjelentősebb támogatási forma. Az adóalap kedvezménye 880 ezer forint, ami jelentős könnyítést hozhat magával a családok mindennapjaiba. A maximális összeg havonta gyermekenként 33 ezer forint, így például négygyermekes család esetében ez összesen 132 ezer forintot jelent havi szinten. Vitathatatlan tény, hogy 2020. július 1. óta a négy vagy több gyermeket nevelő családok számára különösen kedvező feltételek érvényesek, amelyek hosszú távú támogatást biztosíthatnak.

Miről érdemes tudni túl a családokat érintő kedvezményeken?

Az új adókedvezmények között szerepelnek olyanok, amelyek a 2024-től keletkezett elszámolható költségekre vonatkoznak. Ezek a kedvezmények különféle területeket érintenek, és az adott adóév jogszabályaiban megtalálható részletek alapján igényelhetők. Fontos, hogy az adózók tájékozódjanak a rendelkezésre álló lehetőségekről, hogy maximálisan kihasználhassák azokat.

A fiatal munkavállalók számára külön adókedvezmények érhetők el, amelyek célja a munkaerőpiacra való belépésük megkönnyítése és támogatása. Ezek a kedvezmények hozzájárulhatnak a jobb munkaerőpiaci pozíciók betöltéséhez, valamint segíthetik a fiatalokat a karrierjük kezdeti szakaszában.

A nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) és az önkéntes nyugdíjpénztár (ÖNYP) továbbra is fontos szerepet játszanak az adókedvezmények világában. Ezek a megtakarítási formák nemcsak az adókedvezmények révén vonzóak, hanem hosszú távú biztonságot is nyújthatnak. A nyugdíjbiztosítások után is igénybe vehető adókedvezmények, valamint bizonyos esetekben a 20 százalékos adójóváírás lehetősége tovább bővíti a rendelkezésre álló variációk körét.

Mi adhat segítséget a tájékozódásban?

Nem egyszer sokan azért nem élnek a számukra egyébként elérhető kedvezményekkel, mert nem tudnak róluk, vagy mert nem ismerik pontosan a feltételeket. Az információszerzés megbízható forrásból a létező legjobb stratégia a naprakész tájékozottság bebiztosítására.

A másik megfontolásra érdemes tény, hogy az egyéni szituációk mindig mérvadóak, azaz a nagy általánosságban igénybe vehető kedvezmények körén túl is célszerű körbenézni, érdeklődni, szakértő segítséget kérni, mert minden élethelyzet más és más. Egy nagyon egyszerű, de jelenleg tömegeket érintő példa a laktózérzékenység, és az amiatt igényelhető adókedvezmény. A laktózérzékenység tartós betegségnek számít, ami egy viszonylag egyszerű, bár az érintettek számára nem túlságosan komfortos vizsgálattal diagnosztizálható, orvosilag igazolható. A szükséges dokumentumok birtokában már elindítható a hivatalos folyamat. És akkor ez pusztán egy példa az intoleranciák köréből, amik Magyarországon ezreket érintenek. Mindebből az a leghangsúlyosabb információ, hogy az egyéni helyzet, annak paraméterei a legfontosabbak, s ezek ismeretében érdemes érdeklődni. Éves szinten ezek a kedvezmények komoly anyagi megtakarítást jelenthetnek, így hozzájárulhatnak a gazdasági stabilitás hosszú távú megalapozásához.