Jó éves tárgyalások előzték meg a Citroën és Peugeot Márkaszerviz jogosultságunk bejegyzését. Azt gondolom, hogy egy 30-40 km-es körben nagy előnyt jelent azon járműtulajdonosoknak, aki Citroën vagy Peugeot személy és kishaszonjárművel rendelkeznek. Ők nagy valószínűséggel, valamelyik megyeszékhelyre vihették garanciális szervizelésre, vagy javításra Citroën vagy Peugeot márkájú autóikat. Ezt mostantól Kiskunhalason található szervizünkben is megtehetik.

Balaskó István, a KB Autoteam szerviz vezetője.

Fotó: KB AUTÓTEAM KFT.

Több előnnyel is jár azok számára új szolgáltatásunk, akik a környékben élnek. Elsősorban a könnyebb elérhetőségünk, megközelíthetőségünk, a fizikai közelségünk a legnagyobb előny. Nem kell Kecskemétre, Szegedre, vagy még távolabbra vinni Citroën vagy Peugeot járműveiket. A másik pozitív oldala a szolgáltatás ára. Szervizünk óradíjai jóval kedvezőbbek a nagyvárosokban található Citroën és Peugeot márkaszervizekénél – erősítette meg a szervízvezető.

Az autók márkaszervizben történő kötelező kilométer- vagy időintervallumos ellenőrzése garanciális szempontból lényeges. A különböző időintervallumos garanciák csak a márkaszervizben történt ellenőrzés, vagy javítás esetén érvényesíthetők. Nyilván azért kaptuk meg ezt a jogot, mert rendelkezünk a szükséges szakmai és eszközháttérrel. Az autószervizünk mellett a karosszériajavító és fényező műhelyünk szintén elvégzi a szakterületére vonatkozó Citroën és Peugeot gyári garanciális darabok cseréjét. A garanciaérvényesítési igények a Citroën és a Peugeot modellek megbízhatósága ellenére is bizony előfordulnak, amely az adott esetben nagy összegű kifizetéstől kímélheti meg az ügyfeleket.

Fotó: KB AUTÓTEAM KFT.

Természetesen a Fiat, Fiat Professional és Jeep márkaszervizünk és persze a márkafüggetlen autószervizünk is várja ügyfeleinket. A Citroën és Peugeot márkaszervizjogunk egyébként az országos hálózat honlapján is megtalálható – mondta Balaskó István. Bízunk benne, hogy a jövőben az új márkaszerviz-jogosultságunk a Citroën és Peugeot járművel rendelkező magánszemélyek és a márkák járműparkját üzemeltető vállalkozók figyelmét is felkelti. Online, telefonon, vagy személyesen is bejelentkezhetnek a KB Autoteam Kft. Autószervizének munkafelvételénél az érdeklődők – zárta tájékoztatóját a KB Autoteam Kft. szervizvezetője, Balaskó István.

A KB Autoteam Karosszéria-javító és fényező műhelye Kiskunhalason a Szabadkai út 33 szám alatt.

Fotó: KB AUTÓTEAM KFT.

Cím: KB Autoteam Kft. Fiat, Fiat Professional és Jeep, Citroën és Peugeot Márkaszerviz

Kiskunhalas, Keceli út 19-23.

Telefon: +36 77 429 395

Honlap: www.kbautoteam.hu