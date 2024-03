A pályaorientáció a szakképző intézmények egész tanévben tartó, majd évről évre megújuló tevékenysége. Fontosnak tartjuk, hogy támogassuk a pályaválasztás előtt álló tanulókat, hogy saját érdeklődésüknek, készségeiknek megfelelő szakmát válasszanak a jövőbeni sikerük, céljaik megvalósítása érdekében.

Cégek piaca 2024

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum intézményei hatodik alkalommal rendezik meg a Cégek Piaca pályaorientációs rendezvényt. Ez a program több szempontból is különleges: a „Cégek Piacán” több korosztályt is megszólítanak a kiállítók: az általános iskolák felső tagozatos diákjain túl a már „szakképzős” tanulókat és a szakmatanulást választó felnőtteket. Különleges programot kínálnak, mert az iskolák képzési kínálata mellett a duális partnerekkel, illetve az intézmények további partnereivel – Kamara, Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztálya és a partner felsőoktatási intézmények – is találkozhatnak az érdeklődők.

Cégek piaca 2024

A kiállítók köre és száma helyszínenként változó, hosszú lenne az interjúban a négy város – Hódmezővásárhely, Makó, Szentes és Csongrád – minden kiállítóját és a programokat felsorolni. A meghívott cégek olyan vállalatok, akikkel tanulóink szakképzési munkaszerződést kötöttek, vagy a jövőben szeretnének a gyakorlati képzésben szerepet vállalni.

Cégek piaca 2024

A program minden helyszínen egy pörgős megnyitóval indul, majd minden helyszínen a műsorvezető beszélget a kiállítókkal, miközben az érdeklődők a standokon megismerkedhetnek az intézményekben oktatott szakmákkal és a meghívást elfogadó cégekkel.

Cégek piaca 2024

Az ismerkedés nem hagyományos, hiszen ki is próbálhatják a „hegesztést”, „forgácsolást”, díszcsomagolást, mézeskalács díszítését, ünnepi asztal megterítését, 3D nyomtatást, táncoló robotok irányítását, LEGO robotok építését, műsebkészítést, valamint smink- és frizurakészítést.