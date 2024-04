Még mindig a kerámia tetőcserép a legnépszerűbb tetőfedő építőanyag.

Nem véletlenül ilyen töretlen a sikere, hosszú évek tapasztalata áll mögötte, a mi éghajlati viszonyainkhoz megfelelő, remekül illeszkedik a hazai épületekhez, a hagyományos házépítési stílushoz.

Az utóbbi években az új házak építése mellett felerősödött a korábban épült lakóházak felújításának igénye, és azok az előnyök, amelyekkel a Tondach kerámiacserép rendelkezik, fontosak a régi házak tetőcseréjénél.

Környezetbarát termék

Aki Tondach tetőcserepet vásárol, az magas minőségű, környezetbarát terméket használ, mivel az alapanyagtól a gyártáson át az újrahasznosításig környezetkímélő.

Agyagból, vagyis természetes alapanyagból készül, gyártási folyamata során nem keletkeznek káros anyagok. Nem használnak mesterséges összetevőt sem a színezésnél, sem a védőréteg kialakításánál.

A törmelék vagy a bontásból származó cserép nem szennyezi a környezetet, újra felhasználható.

Az alapanyagok és a technológiai folyamatok hosszú távon a rendelkezésére állnak a gyártónak, ami környezetvédelmi szempontból fontos.

Remek hőszigetelő

Ma már minden építőanyagnál fontos a jó hőszigetelő képesség, emiatt is megfelelő a Tondach kerámiacserép. Alatta a tetőtér télen lassabban hűl le, nyáron pedig sokáig nem melegszik fel. A lakótér hőmérséklete kiegyensúlyozott marad, de nem csak a komfortérzetünk javul, de a fűtési és hűtési költségek is alacsonyabbak lesznek.

Jó páraáteresztő a Tondach kerámia cserép

Egy tudatos vásárló a páraáteresztő képesség hasznáról is sokat tud. Fontos, hogy a házban keletkező pára ne rekedjen meg, mert penészedést okozhat. A Tondach kerámia tetőcserép porózus szerkezetének köszönhetően ezen a téren is jól teljesít: a pára a tetőn át távozni tud. Ez egyúttal a tető természetes szellőzését, a tetőtér megfelelő mikroklímáját is biztosítja.

A tetőt folyamatosan éri a csapadék, lényeges szempont, hogy az esővíz sem reked meg benne, emellett fagyálló is.

Költséghatékony építőanyag

Súlya több előnnyel is jár. Egyszerűbb a szállítás, a mozgatás, a tetőre való felvitel. Kis súlya nem indokolja a különleges tetőszerkezetet, sőt, mivel a Tondach tetőcserepek változtatható léctávolsággal készültek, amennyiben még hibátlanok a régi cseréplécek, megtarthatók, mert az új kerámiacserép ráhelyezhető.

Utólagos felületkezelést, különleges karbantartást nem igényelnek a Tondach cserepek.

Esztétikus tetőfedő a Tondach cserép

Ha az esztétikai szempontokat nézzük, általában két fő kérdés foglalkoztat bennünket. Illik-e a régi vagy az új épülethez a tetőcserép? Meddig marad szép az új tető?

Mindkét kérdésre megnyugtató a válasz. A Tondach tetőcserép időtálló, még évtizedek múlva is megőrzi szépségét karbantartás és utólagos felületkezelés nélkül.

Mivel a Tondach kerámia tetőcserepek változatos formában és színben készülnek, így bátran mondhatjuk, hogy bármilyen célú beépítéshez, bármilyen stílusú és korú épülethez megtalálhatjuk a megfelelő tetőcserepet. Új vagy régi házhoz annak újjáépítéséhez, műemléki épülethez korhű felújításához, vagy csak cserepek pótlásához is megtaláljuk a megfelelő terméket.

Biztonságos kerámiacserépnek számít

Stabil tetőszerkezetet lehet vele kialakítani, ami ellenáll szélnek, viharnak, extrém méretű csapadéknak. Emellett fontos tulajdonsága, hogy hő- és tűzálló, vagyis nem segíti a tűz terjedését.

A Tondach tetőcserép nem csak szép, időtálló, hanem biztonságos építőanyag is.