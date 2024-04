Micsoda fejlődés megy végbe az algyői DentaLove rendelőben! Az EMS fájdalommentes fogkőlevételi eljárás (erről is van videó!) után most már fogorvosi mikroszkóppal is bővült a magánrendelő modern eszközparkja.

Áprilisban kettő az egyben

A vadonatúj, országos szinten is kuriózumnak számító eszközt főleg gyökérkezeléshez használja a rendelő, ahol áprilisban felár nélkül, a normál gyökérkezelés árában vehető ez igénybe.

5 év garancia gyökérkezelésre

A mikroszkóp segítségével egészen a gyökércsatorna aljáig leláthat az orvos, ami sok plusz információval egészíti ki a röntgenképet. Így a rendelő fogorvosai jóval pontosabb munkát tudnak végezni, és hamarabb felállítják a részletes diagnózist; a páciensnek szükségtelen hetente visszajárnia a gyökérkezeléskor szokásos gyógyszercsére.

A tömések esztétikáján szintén sokat javíthat egy mikroszkóppal végzett eljárás. A DentaLove mikroszkóppal készült gyökérkezelésekre, gyökértömésekre 5 év garanciát biztosít.

Tartósabb koronák

A fogorvosi mikroszkóp emellett a koronák tökéletesebb csiszolását is elősegíti, ami a koronák élettartamát akár 20-30 százalékkal is növelheti. Nézze meg a videót, hogyan készülnek el az új koronák elkoptatott fogakra:

A DentaLove bizonyos kezeléseit – a mikroszkópnak hála – ezentúl a még magasabb minőség, precizitás és esztétika jellemzi. A mikroszkópkép a fogorvosi szék fölötti 4K-s tv-re is kivetíthető, így aki kíváncsi a kezelés minden részletére, azt élőben is követheti. A mikroszkópos támogatás tetszőlegesen kérhető. Áprilisban a mikroszkópos gyökérkezeléseket felár nélkül, a normál gyökérkezelés árában kínálja a rendelő.

Miben más Dr. Velez Róbert és csapata? A videóban mutatjuk!

Elérhetőség: www.dentalove.hu

06-20/333-0313

Algyő, Bartók Béla utca 76. I/5

@AlgyoiFogCentrum – Facebook

@dentalovealgyo – TikTok és YouTube