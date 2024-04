Mintha csak tegnap lett volna, pedig már kerek öt évvel ezelőtt nyitotta meg üzletét a Szent István téren Tóthné Kránicz Zsuzsanna és két kolléganője. A csapat és a lelkesedés a régi, de a szolgáltatásokat folyamatosan bővítették: mára nyolc hallókészülék-gyártó termékeit forgalmazzák, szervizszolgáltatást, audiológiai és fül-orr-gégészeti szakrendelést biztosítanak, elégedett ügyfeleik száma pedig egyre növekszik.

Szülinapi meglepetés

A Szent István téri szaküzlet április 19., péntekig tartó születésnapi programokat hirdet. Az előzetesen regisztrált érdeklődők délelőttönként hallásról, korszerű hallókészülékekről szóló előadásokat hallhatnak közvetlenül a gyártóktól, megismerhetik a legmodernebb készülékeket, kiegészítő eszközöket, sőt, ingyenes hallás- és beszédértés-vizsgálatokon vehetnek részt. Meglepetésből sem lesz hiány.

A szegedi Tottifon szolgáltatásai között klinikai szintű hallásvizsgálat, beszédértésre is kiterjedő állapotfelmérés, dobhártyavizsgálat, illetve szakorvosi konzultáció szerepel. A nyolcféle gyártó termékeit forgalmazó, magas szakmai színvonalat képviselő szalon segít az elem- és illesztékcserében, a készülék-karbantartásban és -tisztításban is.

Tölthető okoseszközök

A hallásvizsgáló szalon ügyvezető-tulajdonosa szerint a tölthető készülékek ma már sokkal népszerűbbek, mint elemes társaik, de természetesen utóbbiból is nagy a választék náluk. A tölthető készülékek előnye, hogy környezetbarátok, többféle típusban kaphatók és OEP-támogatással is megvásárolhatók, ezért roppant nagy irántuk az érdeklődés. Kihordási idejük 6 év, ekkor használója már újra jogosult a kedvezményre. De a tölthető „fülbevalók” mást is tudnak: bluetooth-on keresztül csatlakoztathatók tévére, okostelefonra, laptopra, tabletre. A legkorszerűbb készülékek kiválóan és gyorsan váltanak a különböző zajszintek között, ezzel biztosítva a természetes hallás élményét.

Ne mondjon le az emberi kapcsolatokról, a zenéről, a madárcsicsergésről csak azért, mert nem hall jól! Van segítség! Kérjen időpontot itt:

Elérhetőség:

Totti-Fon Kft.

6721 Szeged, Szent István tér 3.

E-mail: [email protected]

Tel.: 06-30/359-3524, 06-62/651-222