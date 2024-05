Fizikai-, segéd- és betanított állások a vidéki Magyarországon

Az biztos, hogy a fizikai munka, a segédmunkások és betanított munkások egyelőre sok munkalehetőséget találhatnak maguknak az országban. Magyarországon vidéken is bőven adott a sansz a munkavállalásra. Például a legdélibb ponton, a szép Duna partján, a Mohácsi-szigettel szemben, Baján is – az aktuális állások a https://bajaallas.hu/allasok/betanitott-fizikai-munka linkre kattintva elérhetőek! A teljes bajai álláskínálatot pedig itt éri el: BajaAllas.hu.

Melyek a legkeresettebb és legjobban fizető szakmunkák?

Léteznek klasszikus szakmunkák és hiányszakmák is, amelyekre mindig égető szükség van. Ilyen például az asztalos, a villanyszerelő vagy akár az autószerelő, autófényező, karosszérialakatos is. A fizetést tekintve pedig akár határ a csillagos ég, hiszen pont a hiány az, ami igazán feltornássza a piaci árakat. De aki egy nagyobb cégnél, vállalatnál vagy akár csak egy kisebb vállalkozó mellett kap munkát, ő is becsületes bérre számíthat szakemberként. De a betanított munkát végzők, vagy segédmunkások is hosszú távú lehetőségekre számíthatnak.

A szakmunkák jövője a 21. században erősebb, mint valaha

Az biztos, hogy a jó szakmunkások jövője még hosszú ideig nincs veszélyben, sőt, talán nem is lesz. Persze ezt nehéz azért 100 évre előre megjósolni – de ez jelenleg nem is releváns karriertanácsadás szempontból. Egyes fizikai, betanított munkáknál már más a helyzet – érdemes ezért valamerre specializálódni, olyan munkát végezni, ahol van olyan hozzáadott emberi tényező, amit nem lehet egy géppel vagy akár humanoid robottal sem egykönnyen kiváltani. Ez mindenesetre egy fontos szempont, hogy folyamatosan figyelni kell az aktuális trendeket és haladni a korral, valamint merni változtatni, ha az szükségessé válik.