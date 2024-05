A terápia azok számára nyújthat hathatós segítséget, akik többek között a krónikus felső légúti betegségek, bronchitis, légzési nehézségekkel járó allergia, asztma, kezdeti COPD, hörgőszűkület, gégegyulladás, krupp, száraz köhögés, nátha, arcüreg- vagy orrpolip tüneteitől szenvednek, illetve a dohányzástól letapadt váladéktól szabadulnának meg, vagy egyszerűen a megelőzés miatt próbálnák ki a száraz sóterápiát. Sokan rehabilitációs céllal érkeznek: egy-egy hosszú lefolyású légúti betegségből, tüdőgyulladásból lábadozva vagy a vissza-visszaeső gyerekkel keresik fel a Sóklinikát.

Mindig időszerű

Bár a felső légúti betegségek leginkább ősszel és télen tombolnak, nyáron az allergiás tünetek nehezíthetik meg sokak életét. A 10, illetve 20 alkalmas (heti 2-3 kezeléssel felvett) száraz sóterápia így egész évben segítség lehet. Ezt megelőzően minden vendég számára egy 15 perces ingyenes próbalehetőség biztosított. A nyákoldó hatás már az első másodpercekben érzékelhető: orrfolyás, krahácsolás, köhögés léphet fel, de tartós eredmény pedig a terápia végére várható.

A kisgyermekekkel a szülő is a kezelőhelyiségben tartózkodhat, életkortól függően ingyenes vagy kedvezményes szülői bérlettel. Gyakori, hogy a kisgyerekesek egész családdal érkeznek. A terápia alatt a kicsik a játékokkal felszerelt játszósarokban múlathatják az időt, a felnőttek kényelmes fotelekben pihenhetnek. Aki magányra vágyik, akár egy elkülönített, hangulatos sókabinban is relaxálhat. Előfordulhat, hogy valakinek nem ajánlott a száraz sóterápia, az ellenjavallatokról a Sóklinika honlapján bővebben is olvashat.

Mást is kínál

Roppant hasznos szolgáltatásuk az orrüregátmosás, amely főleg arcüreggyulladás, garat mögötti váladékcsorgás, makacs nátha, orrmandula-gyulladás esetén lehet hasznos a kicsik és a nagyok számára is. Az idősebb korosztály körében kedvelt légzőtornára és jógafoglalkozásokra szintén a kezelőhelyiségben kerül sor, a foglalkozásokon sóterápiás bérlettel lehet részt venni, céljuk a sóbelégzés hatékonyságának növelése.

A Sóklinika nyújtotta terápia és szolgáltatások sikerét, illetve hatékonyságát igazolja, hogy a szegedi Sóklinika mellett – ugyanezen szolgáltatásokkal – nemrég Hódmezővásárhelyen, a Kinizsi utcában is megnyitotta kapuit egy újabb Sóklinika.

Információ és bejelentkezés: 06-30/933-5153

WEB: soklinika.eu

FB: Szegedi Sóklinika

Cím: Szeged, Honvéd tér 5/b