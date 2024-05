A 2023/2024-es tanévben véget ért a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV).

Az országos döntőt 2024. április 24. és 2024. április 26. között, a XVII. Szakma Sztár Fesztiválon rendezték meg Budapesten, a Hungexpo Budapesti Kongresszusi és Kiállítási Központban. A fesztiválon közel 60 szakmában több mint 200 tanuló versengett a legjobbnak járó elismerésért.

Sikert hozott az Országos Szakképző Iskolai Közismereti Verseny (OSZKTV) országos döntője is, így a Szegedi Szakképzési Centrum 5 iskolájából 12 tanuló tért haza éremmel az országos megmérettetésről.

Csonkás sikerek

Figura Szilárd Dominik, Pintér Tamás Gábor, Szetei Zoltán

Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) a Szegedi SZC Csonka János Technikum két I. helyezett diákkal és egy II. helyezést elért tanulóval büszkélkedhet. Figura Szilárd Dominik Autóelektronikai műszerész, Pintér Tamás Gábor Autószerelő szakmában hozta el a legjobbnak járó díjat. Utóbbi kategóriában dupla siker született, mert a II. helyezett is csonkás diák lett, Szetei Zoltán.

Figura Szilárd Dominik szakmai tudása és tanulmányi eredménye is kiemelkedő. Az iskolában eltöltött 5 év alatt minden félévkor és év végén az osztály legjobb tanulója volt. Az idei tanévet is színjelessel zárta. Műszaki felkészültsége kimagasló, a járműtechnikában naprakész. Ismereteit saját szorgalmának köszönhetően a szabadidejében elvégzett autójavítási munkákból is gyarapítja.

Pintér Tamás Gábor nagyon komolyan készül a hivatására, nemcsak az elméleti, hanem a gyakorlati műszaki tantárgyakból is kimagaslóan teljesít. Nem retten meg a kihívásoktól, a megoldásokban a logikát, a műszaki problémáknál az okot keresi. A jövőjét tudatosan formálja. Kiemelkedő a tanulmányi eredménye. A műszaki ismeretek mellett nagyon fontosnak tartja az idegen nyelvi tudást is.

Szetei Zoltán a gyakorlati feladatait mindig kifogástalanul teljesítette. Az első naptól kezdve odaadóan, lelkiismeretesen végezte munkáját. Jellemző rá az átgondolt alaposság, szakmaiság. Jártas az autótechnikában, a saját műhelyében is rendszeresen végez járműjavítási munkálatokat. A gyakorlati tudása mellett a tanulmányi eredménye is kimagasló.

A diákokat a versenyre Győri Sándor, Horváth Zoltán és Kerekes Pál oktatók készítették fel.

A Déri Miksa legjobbjai

Bartha Jenő, Papp Lóránt, Vikor Attila, Gémes István

A Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikumból négy tanuló lett dobogós az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen. Műszaki informatikus szakmában Bartha Jenő a dobogó legmagasabb fokára állhatott, Papp Lóránt Automatikai technikus és Vikor Attila Ipar 4.0 kategóriában II., Gémes István III. helyezést ért el.

Bartha Jenő korábban az SZTE Informatikai Intézete által szervezett Innovatív Informatikai Versenyen is elismerést szerzett magának és az iskolájának. OSZTV I. helyezésével az 5 éves tanulmányai alatt végzett kimagasló munkáját koronázta meg. Felkészítő oktatói Bicskei Róbert és Csiszár Zoltán tanár urak voltak.

Papp Lóránt versenyszámában, ahová 120 tanuló nevezett, a műszaki tudomány sok területét érintették a versenyfeladatok, automatizált berendezés szerelését, beüzemelését és programozását is el kellett végezniük. Felkészítői Golhovics György és Lengyel János oktatók voltak.

Az Ipar 4.0 – ahol két dobogós diákra is büszke lehet az iskola – egy átfogó versenyszám, ahol az indulóknak az automatizálás és a robotika alapjait is ismerniük kell, de ezen túlmenően az informatikai tudást is számonkérték. Számítógép-programozás, adatbázis-kezelés, informatikai hálózat konfigurálása is versenyfeladat volt. Vikor Attilát és Gémes Istvánt szintén Golhovics György és Lengyel János készítette fel a megmérettetésre.

Két díj a Krúdy Gyula Szakképző tanulóié

Árva Vivien, Hajdú Botond Xenosz

A Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző iskolából Árva Vivien Cukrász szaktechnikus tanuló a legjobbnak járó díjat szerezte meg, ugyanebben a szakmában Hajdú Botond Xenosz III. helyezést ért el az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen.

Árva Vivient mindig érdekelte a Cukrász szakma, de először a gazdasági pályát választotta. Egyetemi tanulmányai alatt jött rá, mi az igazi hivatása. A képzés idején, a gyakorlati oktatás során is folyamatosan kiváló teljesítményt nyújtott, szorgalma kiemelkedő. Számos pályaorientációs rendezvény lebonyolításában tevékeny szerepet vállalt, hogy a szakma szeretetét közvetítse a pályaválasztás előtt álló fiataloknak.

Hajdú Botond Xenosz 2022-ben már bejutott a Szakma Kiváló Tanulója Verseny döntőjébe, amelyen Vendéglátásszervező szakmában IV. helyezést ért el. A Cukrász képzést megelőzően Botond Vendéglátásszervező képzésben is tanult. A művészetekre is nagy hangsúlyt fektet a tanulmányi eredményei mellett, brácsán játszik és néptáncol.

A diákokat a versenyre Csanádiné Retkovszki Edit készítette fel az iskolában, duális képzőhelyeik: Acapella Cukrászda és Kávéház és a Marcipán Cukrászda.

A Móravárosi Szakképző Iskoláé a legjobb hegesztő, és közismereti versenyen is diadalmaskodtak.

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen a Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola tanulója, Varga Dávid Hegesztő szakmában aranyérmes lett.

Varga Dávid

Dávid az általános iskolát követően egy dolgot tudott biztosan, hogy szakmát szeretne tanulni. Először a Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikumban Mechatronikai technikusi végzettséget szerzett. A hegesztés mindig érdekelte, ezért beiratkozott a Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskolába. Előzetes tudásbeszámítással és az érettséginek köszönhetően két év alatt tudta megtanulni a szakmát. A hivatása rendkívüli kézügyességet és problémamegoldó képességet igényel, kihívások elé állítja, ez folyamatosan ösztönzi.

Az iskolában Rózsa János oktató irányította a felkészülését, a gyakorlati képzőhelyein, a Moltech AH Kft.-nél, utána pedig az E-Dimension Kft.-nél Tancsik Ferenc oktatótól is sok segítséget kapott.

Az Országos Szakképző Iskolai Közismereti Versenyen is siker született, Kecze Péter megnyerte a reál tantárgycsoport (matematika, fizika, informatika) versenyét.

Kecze Péter

A tanulót Geráné Nyári Gabriella és Kálmánné Gát Klára készítették fel a megmérettetésre.

József Attilá-s diáké a bronzérem

Túri Elizabet

A Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskolából Túri Elizabet Divatszabó szakmában III. helyezést ért el a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen.

Túri Elizabet érettségi után kezdte meg a tanulmányait az iskolában. Az ágazati alapvizsgán nyújtott kiváló teljesítményekor már látszott, hogy elhivatottsága, szakmai érdeklődése példaértékű, a duális képzésben a gyakorlati oktatás során is bizonyította munkája iránti elkötelezettségét. A felkészülését a versenyre oktatóként többek között Nagy Szilvia, a duális képzőhelyen – az Aranyvarrótű Ruhaipari Oktató Kft. – Remzsőné Rádóczy Éva segítette.

A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele Te is, hiszen a jövőd itt kezdődik!

