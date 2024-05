Két városban már tarolt

A Fröcsi Szolgáltató Kft. autómosó hálózatának legújabb láncszemeként – a nagy sikerre való tekintettel – Abony és Makó után Kisteleken is ugyanazt a korszerű autómosót alakította ki.

A pénzérmével, illetve feltöltős mosókártyával használható állomás egyik legnagyobb erénye, hogy a három személygépkocsi-állás mellett egy teher-, illetve mezőgazdasági gépek tisztítására alkalmas, kétoldalt lépcsővel felszerelt mosóállást is kialakított a beruházó – a járásban egyedüliként, óriási segítséget nyújtva ezzel a nagygépeket üzemeltetők számára.

Ökotudatos autómosó

A kipróbált és jól bevált, átgondolt rendszer titka a minőségi gyártásban és kivitelezésben rejlik. A fenntarthatóság jegyében az energiaigény jórészét egy 14,85 kW teljesítményű napelemrendszer fedezi, valamint speciális mosóvíz-előmelegítő rendszerével jelentős mennyiségű gázt takarít meg. Környezettudatos megoldás, hogy a víztakarékosság mellett biológiailag lebomló autómosószert használnak. Valamennyi állás padlófűtéses, automata világítású és 360 fokban mozgó forgókarral felszerelt.

Gyorsabb, hatékonyabb

Igaz, az otthoni kertben is lehet autót mosni, ha elég hosszú a slag és a hétvége, de egyszerűbb, környezettudatosabb a Fröcsi Szolgáltató Kft. korszerű mosójában gyorsan és hatékonyan intézni ezt.

A kisteleki kocsimosóban az érintés nélküli mosás a lándzsás technológiával valósul meg, a végeredmény pedig a csepp- és karcmentes, makulátlanul tiszta jármű. És ez még nem minden: ha a külcsín nem lenne elég, egyszerre két autó is használhatja az érmével működtethető, nagy teljesítményű porszívórendszert a gépjármű belső tisztítására.

Van segítség

A részben vissza nem térítendő uniós támogatásból megvalósuló beruházásnál arra is figyeltek, hogy az éjjel-nappal használható autómosóhoz iroda is tartozzon, ahol mindennap 8 és 17 óra között egyfős személyzet segíti az ügyfeleket. Például tőle vásárolható meg a feltölthető mosókártya is, amelynek használatával az érmékkel sem kell többé bajlódni.