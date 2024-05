Nagy segítség a dolgozóknak, megtakarítás a vállalkozásoknak

A magyar vállalatok 90%-a emelte, vagy tervezi emelni idén a béreket, de 100-ból mindössze 5-nél tudták a pénzromlást hatásait teljes mértékben kompenzálni. A béremelést adó cégek kétharmada pedig csupán 5-10% közötti bérfejlesztést hajt végre, miközben 2023-ban átlagosan 17,6 százalékos infláció volt – derül ki a magyar tulajdonú, az utalványpiacon meghatározó Rewin felméréséből.

Az eredmények azt mutatták, hogy legtöbben a mindenkire kiterjedő egységes béremelés és a teljesítmény szerinti differenciálás mellett döntöttek. Sok cég alkalmi juttatással is kiegészíti a fizetéseket, többnyire bérként adózva, számlára utalva. Pedig van kedvezőbb adózású megoldás is. Az általuk is ismert, „csekély értékű juttatás” utalványban adva alacsonyabb közteher mellett adható a dolgozónak, sőt, a családtagjainak is. Mivel a munkavállalók családtagjainak is adókedvezménnyel adható, egy négyfős család esetében tehát ez akár 320 ezer forintnál is magasabb nettó összeg lehet egy év alatt.

Ruga Róbert, a Rewin ügyvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy kutatásuk szerint azok háromnegyede is megfontolja a személyenként évi 80.040 forint értékig, évente három részletben adható csekély értékű juttatást, akik eddig nem éltek vele, és csak a kutatás során értesültek róla. Idén a megkérdezettek 53%-a már biztosan élni fog a lehetőséggel, nagyobbrészt utalvány formájában, ugyanakkor 28% még nem döntött arról, hogy alkalmazza-e ezt a juttatási formát. Ez adózási szempontból előnyösebb, mint a bérként történő kifizetés, hiszen összesen 33,04% közteherrel jár. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy 100 fős cég 3 millió forint bérköltséget is megtakaríthat, ha ilyen formában adja ki a juttatást vagy jutalmat.

A magyar vállalatokra az infláció bér- és költségoldalon is nagy nyomást helyez, ezért lehetnek egyre fontosabbak az alternatív megoldások, köztük a széles körben használható utalványok. Megjegyezte, hogy ebben a gazdasági környezetben a munkavállalók indokoltan várják el a reálbérük szinten tartását, a vállalatoknak pedig a munkaerőhiány kellős közepén fontos a dolgozók megtartása és a bérköltségek optimalizálása is – tette hozzá Ruga Róbert, a Rewin ügyvezetője.