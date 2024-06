Milyen pozíciókban dolgozhatunk ma a logisztika és a raktározás területén Magyarországon?

Ami a munkalehetőségeket illeti, egyelőre nincs nagy baj, hiszen a logisztika, a szállítmányozás területe él és virul, és az emberi munkaerőre is óriási szükség van. A több hektáros raktárakban is folyamatosan keresi a dolgozni akaró új embereket. Az üzletileg, forgalmilag és gazdaságilag és földrajzilag is kedvező helyzetben lévő városok, mint Sopron, még több munkalehetőséget is adhatnak az átlagnál.

A raktározás-logisztika területén keresel állást Sopronban? A https://sopronallas.hu/allasok/raktarozas-logisztika linkre kattintva megtalálhatod a számításaidat! Amennyiben pedig más pozíció érdekel, a SopronAllas.hu oldalán azokra is gyorsan és egyszerűen szűrhetsz, valamint álláskeresőként is regisztrálhatsz a jobb lehetőségekért és aktualitásokért.

Automatizáció, mesterséges intelligencia, robotok – mit hoz a jövő az iparágban?

Az iparág jövőjét – ahogy sok másét is – természetesen az automatizációs folyamatok, a mesterséges intelligencia általi technológiai innovációk formálják leginkább. A raktározásban számos olyan folyamat és feladat van, amit automatizációval még inkább hatékonnyá lehet tenni, valamint megjelentek olyan kis gépek is, amelyek simán és hatékonyan mozgatják az árut a raktáron belül. De idővel a humanoid robotok is talán már simán tesznek-vesznek és csomagolják az árukat, egyéb feladataik ellátása mellett. A mesterséges intelligencia pedig segíthet az ellátási láncok hatékonyabbá tételében, a kereslet-kínálat előrejelzésében és egyéb folyamatokban egyaránt.

Hogy érinti mindez a humán erőforrást? Avagy tényleg jönnek a robotok, és elveszik a munkánkat?

Az eszméletlen léptékű technológiai előrehaladás és innovációk természetesen a humán erőforrásokra, vagyis az emberi munkára való igényre is nagy hatással van. Sok-sok munkakör jelentősen átalakulhat a jövőben, a kreativitásra, a problémamegoldó képességre és az emberi interakciókra ugyanakkor jó eséllyel még sokáig szükség lesz. Így a közeli jövőben inkább az a valószínű, hogy a két fél, vagyis ember és robot kiegészíti egymást, még hatékonyabbá téve a munkafolyamatokat. Hosszú távon pedig azért reméljük, nem a Terminátor és a gépek lázadása jön.