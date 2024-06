A holokauszt körülbelül 6 millió európai zsidóáldozatot követelt; a második világháborúban – 1941 és 1945 között – több mint 400 ezer magyar zsidó vesztette életét, közülük 2700 szegedi.

Az egyre inkább elöregedő szegedi zsidóság létszáma azóta sem éri el a háború előttit (1927-ben közel 8000 zsidó élt a városban). Istentiszteletek, ünnepi összejövetelek alkalmával a Szegeden élők ma is rendszeresen találkoznak egymással.

A kegyetlen népirtás 80. évfordulóján a MAZSIHISZ, a Szegedi Zsidó Hitközség, valamint a Szegedi Zsinagógáért Alapítvány szervezésében megvalósuló programsorozat tiszteleg a magyarországi és szegedi zsidóság áldozatainak emléke előtt.

Júniusi programok

A magyar holokauszt 80 év távlatából címmel június 6-7-én kétnapos konferenciának ad otthont az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar aulája (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.), ahol a zsidóüldözéshez kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket mutatják be. A Szegedi Szimfonikus Zenekar június 16-án 19 órakor koncertezik az Új zsinagógában.

Megemlékezés a volt szegedi gettónál

A rendezvénysorozat legfontosabb eseménye június 23-án lesz: 9 óra 30 perckor beszédekkel, visszaemlékezésekkel tűzdelt megemlékezést tartanak a volt téglagyári gettó területén (Szeged, Cserzy M. u. 30/B), majd a szegedi Új zsinagóga 10 óra 30 perckor gyászistentiszteletnek ad helyet. Aznap 15 órakor a Corso Zeneházban Maczelka Noémi és Altorjay Tamás közös koncertjét hallgathatják meg az emlékezők.

Kiállítás és színház

Június 16-tól augusztus 31-ig látogatható a szegedi Új zsinagógában az Asszonyok és gyerekek – szegedi zsidósorsok a holocaust idején című kiállítás, melynek érdekessége, hogy csakis a szegedi zsidók sorsára fókuszálva első alkalommal mutatja be a túlélők történetét korabeli forrásokon keresztül.

A Gólem Színház: Receptkönyv a túléléshez előadását június 30-án a szegedi Régi zsinagógában mutatják be. A 15 órakor és 18.30 órakor kezdődő produkció egy olyan asszony történetét ábrázolja, aki át- és túlélte a XX. századot. Hédi néni a lichtenwörthi koncentrációs táborban tanult meg főzni – elméletben, 28 kilósan. A Szakácskönyv a túlélésért című írás szolgál e rendhagyó színdarab alapjául, amit további túlélők és rokonaik visszaemlékezéseiből állítottak színpadra. Az előadás során a receptek alapján a színészek egyes ételeket el is készítenek, amelyeket a közönség megkóstolhat.