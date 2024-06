Gyártás során a termelőknek több tucat kisebb-nagyobb korlátozásra kell figyelniük, ami terjedhet a cefrézés hőmérsékletétől a préselés gépiesítésének mértékén át a lepárlás időtartamáig. A végterméket kizárólag francia tölgyfából készült hordókban kell érlelni, minimum 2 évig. Ezek a hordók leggyakrabban a Limousin (ejtsd:limuzin), vagy a Tronçais (ejtsd: thonszé) erdőben növő fákból készülnek. A végtermék alkoholfokának minimum 40 V/V %-nak kell lennie, ezt pedig utólag hozzáadott alkohollal nem növelhetik (ezt a hétköznapi brandyk esetében nem tiltják).

Ezek tehát a legfontosabb szempontok, amelyek megkülönböztetik a cognacot és az armagnacot a többi brandytől. Ha a fenti kritériumoknak az ital megfelel, feltüntethetik ezt a palackon: ennek a formája a következő: „appellation - a termőterület neve - contrôlée”. Így a fogyasztó biztos lehet, hogy az elvárt minőséget kapja.

Calvados

A calvados esetében hasonló a helyzet. Ez az ital is a brandyk közé tartozik, viszont itt az alapanyag nem szőlő, hanem alma, illetve az esetek kisebb részében körte. Ezekből az alapanyagokból készült bort (cidert) először lepárolják, majd a cognachoz és armagnachoz hasonlóan hordóban érlelik: az így készült italt nevezzük calvadosnak. Itt is csak a meghatározott, Normandiában elhelyezkedő termőrégióban készült termékeket lehet jogosan calvadosnak nevezni (a nem itt készülő almabor-párlatokat legtöbbször cider brandynek nevezik), illetve ez a régió is fel van osztva kisebb egységekre.

A termelőknek itt is szigorú, termőterületenként változó szabályrendszert kell betartaniuk, majd a párlatot minimum 2 évig tölgyfahordóban érlelniük. Ha ezeknek a feltételeknek megfelel a termék, akkor ezt a palackon – a cognachoz hasonlóan – az “appellation (calvados) - termőterület - contrôlée” felirattal tüntetik fel. Így bizonyosodhatunk meg a termék minőségéről.

