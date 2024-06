Milyen feladatokat látnak el a gépkezelők?

A gépkezelők munkájának alapvető célja, hogy a rájuk bízott gépeket és berendezéseket rendelteltetésszerű módon használják és üzemeltessék. Konkrét mindennapi feladataikat természetesen nagyban meghatározza, hogy pontosan milyen gépet kezelnek, és hogy milyen folyamatokban működnek közre. Fontos megjegyezni, hogy a gépkezelői állások között vannak betanított munkavégzéssel járó pozíciók és szakmai képzettséget igénylő munkakörök is.

Előbbi esetében a feladatok egyszerűbb tevékenységekből tevődnek össze, ami alatt értjük például az adott gép nyersanyaggal történő ellátását, a gép működésének folyamatos figyelését, továbbá a termeléshez kapcsolódó adatok rögzítését. Ezenfelül pedig akár kisebb karbantartói feladataik is akadhatnak, amit persze a biztonsági szabályok és előírások betartásával kell elvégezniük.

A szakmai képzettséget igénylő gépkezelői pozíciók esetében már jóval komplexebb feladatokkal kell számolni. Legyen szó CNC gépekről vagy különböző automatizált rendszerekről, a gépek programozása és speciális beállítása egy megkerülhetetlen felelősség. Fontos feladat lehet továbbá a legyártott termékek minőségellenőrzése, valamint a levont konklúziók alapján bizonyos finomhangolások elvégzése is. Nem utolsósorban pedig együtt kell működniük a mérnökökkel, a gyártási folyamatok optimalizálása érdekében.

Elhelyezkedési lehetőségek Hevesen és környékén

A gépkezelői munkakörök szinte állandó szereplői Heves és a környékbeli városok, illetve települések álláskínálatainak. Erről tanúskodik a HevesAllas.hu weboldala is, amelynek felületén már több gépkezelői hirdetés is előfordult a szakmunka álláskategórián belül. Ezek közül is Hevesen a leggyakoribb a CNC gépkezelői állás, illetve munkakör volt, de ezenkívül nehézgépkezelői és gépmesteri pozíciók felbukkanására is volt precedens.

Az elvárások jellemzően meglehetősen változatosan alakulnak az ilyen típusú állások kapcsán. Egy CNC gépkezelői munka esetében például alapvető követelmény a szakirányú középfokú végzettség, a műszaki rajz olvasási képessége, továbbá bizonyos mérőeszközök (pl. tolómérő, mikrométer stb.) ismerete.