Június 15-én jön a „Pusztán egy piknik” rendezvénysorozatunk legújabb eseménye, a Vadkelet.

Ahogy a korábbi piknikjeinken, most is élőzenével, termelői piaccal, gasztro különlegességekkel, különböző családi programokkal, és sötétedés után természetesen éjszakai labirintusozással várunk Téged, családodat, barátaidat, sőt akár házi kedvencedet is. A piknik tematikáját ezúttal a western-filmek, indiánregények világa kölcsönzi.

Gyere Cowboy, a keletet is megvadítjuk!

Zöldellő labirintusunk és más állandó attrakcióink mellett a western világot idéző programok várnak rád a Csillagösvényben június 15-én.

A tanév utolsó hétvégéjén céllövölde, rodeó bika, fekete-fehér foltos pónilovak, óránként induló sztyeppe-vonat, country zenekar, és linedance, vagyis amerikai country tánc is lesz élményparkunkban.

Nem kell választanod a piknik és az EB meccs között sem, az aznapi Magyarország-Svájc mérkőzést jurtánkban kivetítjük. A meccs mellé pedig ajánljuk figyelmedbe a sörmozdony kínálatát!

Este felé a hangulatért már DJ Kincses felel, és a bulira akár puskaporos mojitoval is alapozhatsz. A koktélokkal csak óvatosan, hogy éjszaka is kitalálj a labirintusból.

Ha a vadkeleti kalandok közben megéheznél, akkor BBQ finomságokkal, kürtőskaláccsal és jól megpakolt gofrikkal lakhatsz jól.

Jegyek kaphatók a helyszínen, vagy kedvezményes áron, online

https://csillagosveny.com/jegyvasarlas/