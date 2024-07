1. A 30%-os primerenergia-megtakarításhoz valószínűleg több elemet kell felújítani, vagy cserélni

A családi házak esetében a nagy felület miatt a homlokzati falakon keresztül távozik a legtöbb energia, de jelentős veszteséget szenvedünk el a tetőn/padlásfödémen, és a régi nyílászárókon keresztül, valamint a szigeteletlen padlón, pincefödémen keresztül is számottevő meleg szökik el. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy melyek az ingatlanunk gyenge pontjai energetikai szempontból, ahol a legnagyobb szükség lehet a beavatkozásra. Padlásfödém-szigeteléssel akár 20-25% körüli energiamegtakarítást is elérhetünk, a pincefödém szigetelése a legtöbb esetben ennél mérsékeltebb megtakarítást eredményez. Nyílászárócserével és fűtéskorszerűsítéssel is sokat javíthatunk ingatlanunk energiafogyasztásán, ablakcserével akár 15-25 százalékos, a fűtési rendszer korszerűsítésével átlagosan 20, de – egyes esetekben – akár 45 százalékos energiamegtakarítást el lehet érni. Ez utóbbi munkálat azonban csak szigeteléssel, vagy nyílászárócserével együtt finanszírozható. Ha kombináljuk az egyes felújítási lépéseket, például a fűtési rendszer korszerűsítését padlásfödém-szigeteléssel együtt valósítjuk meg, vagy nyílászárókat cserélünk, és emellett padlásfödémet szigetelünk, vagy fűtéskorszerűsítést hajtunk végre, akkor megvalósulhat a minimum 30%-os energiamegtakarítási cél, és várhatóan a program által nyújtható finanszírozási összeg keretébe is beleférhetünk. Amennyiben a tervezett korszerűsítés eléri a 40%-os primerenergia-megtakarítást és ezt a záró energetikai tanúsítvány visszaigazolja, további 5 százalék vissza nem térítendő támogatásra jogosult a pályázó a kölcsön összegének csökkenése mellett.

2. A siker záloga az alapos tervezés

A megfelelő költségvetés összeállítása rendkívül összetett feladat, nem csak azért, mert forintra pontos összegek kellenek, de azzal az idővel is számolni kell, amíg beérkeznek az árajánlatok a kivitelezőktől. A beruházás megvalósítása során az energiamegtakarítás szempontjából fő terméknek minősülő kulcstermékek (például egy kazántípus) beazonosítása az ÉMI weboldaláról lehetséges. A kivitelezőnek/ajánlattevőnek a szerződés megkötése/árajánlat kiállítása előtt érdemes tájékozódni a kulcstermékek adatbázisában (építési anyag, berendezések, eszközök) megtalálható termékekről (ofp.emi.hu), hiszen a korszerűsítéshez kizárólag a listán szereplő anyagok használhatók, melyek listája folyamatosan bővül.