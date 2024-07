Az ÁGOTA® Alapítvány és együttműködő partnere, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója szervezte meg idén is az ÁGOTA® Tábort a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok számára épült Bács-Kiskun vármegyei szeretetfaluban, ÁGOTA Falván. Az ÁGOTA Közösség nyári tábora egy olyan különleges 10 napos program, amely nem csupán élményt jelent az ide érkező lakásotthonokban vagy nevelőszülőknél élő fiatalnak, hanem terápiás jellege miatt gyógyítja a sok traumán átesett, családjukat vesztett gyermekek lelkét, erősíti önbizalmukat. A tábor gyógyító hatása az önkéntesek törődő attitűdje mellett a KÁSZPEM® Módszer (Kothencz-féle ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszer) eszköztárára alapoz. Ez hazánkban az első olyan pedagógiai rendszer, amely kimondottan a családból kiemelt gyermekek utólagos személyiségfejlesztését valósítja meg játékos formában. – A kiscsoportos foglalkozásokon a bizalom jelentőségéről beszélgetünk a fiatalokkal, a saját bőrükön is megtapasztaltathatják a táborozók, hogy milyen bízni másokban. Ahogyan azt is, hogy milyen érzés, amikor bennük bízik meg valaki. Ez azért fontos, mert a családból való kiemelés során a fiatalok másokba, valamint saját magukba vetett bizalomképe is megtörik – mondta Szili-Balog Mária, az ÁGOTA Közösség önkéntese. A bizalom mellett olyan fontos témák kerülnek még fókuszba, mint a kiszolgáltatottság, a norma, az értékrend és jövőkép. A tábor 10 napja alatt a gyermekek a gyógyulás útjára léphetnek és felfedezhetik, hogy nincsenek egyedül a nagyvilágban.