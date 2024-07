Az ugyancsak szezonális, minőségi alapanyagokra építő, nyári à la carte étlap top gasztroélményt nyújt elérhető áron.

A magyaros és nemzetközi fogásokból álló à la carte étlapról az esti órákban (18–22 óra között) rendelhetnek a NOVO Square vendégei.

À la carte kínálat itt.

Ebédelni, vacsorázni foglalás nélkül is bárki betérhet a Novotelbe, de aki biztosra akar menni, az esti órákra előre kérjen asztalt akár online foglalással is. Itt is foglalhat.

Ingyen parkolás

Az étteremben és a teraszon fogyasztó szegedi vendégek a hotel főbejárata előtti parkolóban ingyen parkolhatnak.