Ezt is megértük: kínaiul is megjelent egy eladósorba került, újszegedi ingatlan hirdetése. A villa fotóin és videóján sokadjára is elmélázva ez egyáltalán nem csoda: ország-világ csodájára járhat a mesébe, de leginkább az olasz Toszkánába illő kertes háznak.

Gyönyörködjön ön is, íme a videó:

A méretek

Aki megveszi, egyszerre jut tágas lakóingatlanhoz és luxusnyaralóhoz. Itt az év minden napján úgy érezheti magát az ember, mintha nyaralna. A tavaly épült, 4+ nappali szobás, 427 m2-es ház, az 56 m2-es terasz és az 1255 m2-es telek minden pontjából süt az elegancia és a luxus. Az elrendezés egyszerre praktikus és kényelmes, a háromirányú tájolásnak hála a ház egész nap fényárban úszik.

A helyiségek – extrákkal

Vitathatatlan, hogy mindezért a vevőnek a pénztárcáját alaposan ki kell nyitnia (majd’ félezer négyzetméter majd’ félmillárd forintért), de nézzük, milyen ez a prémiumkategóriás, egyszintes ingatlan!

100 négyzetméteres nappali-étkező-konyha-bárpult

két hálószoba

egy gardróbszoba

egy dolgozószoba

két aranymozaikkal burkolt, elegáns fürdő tusolóval, sarokkáddal

a terasz mellett jakuzzi

szauna

udvari vendégház, mellette grillező

A kert

Az ízléses, parkosított parkban Zsolnay csobogó, római falikút, toszkán örökzöldek, színes növényzet, 60 méter mély, saját fúrt kút, automata öntözőrendszer szolgálja a kényelmet.

Nézze végig a fotókat is!