Hirdetés 24 perce

Elektromos rollerezés: mostantól már csak biztosítással!

A nyári kánikulában mindannyian szeretnénk elkerülni a dugót és a lehető legkevesebb időt eltölteni a forróságban. Egyébként is, de így végképp nem csoda, hogy az elektromos rollerek még népszerűbbek lettek az elmúlt években. Nemcsak gyorsak és könnyen kezelhetőek, hanem kevésbé fárasztó a használatuk is, mint a kerékpározás vagy a gyaloglás – főleg ebben a melegben. Ez a praktikus közlekedési eszköz most azonban új szabályozással néz szembe: 2024. július 16-tól kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kell kötni rájuk. A témában azonban még mindig számos a kérdés, így megkérdeztük az Elsőbiztosítás Kft. szakértőjét mire kell figyelni a jövőben.

PR cikk PR cikk

Új szabályozás? Kötelező lesz a biztosítás? A Magyar Biztosítók Szövetsége korábban bejelentette, hogy július 16-tól az elektromos rollerekre is kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni. Ez a szabályozás számos kérdést vet fel a tulajdonosokban: Mennyibe fog kerülni a biztosítás? Minden rollert érint a kötelezettség? Hol és hogyan tudom megkötni a biztosítás és hogy tudom majd igazolni azt, hogy megtettem ezt? A legtöbb kérdésre szerencsére, van már válasz: A biztosítók az elmúlt hónapokban kidolgozták a díjtarifákat, melyek júliustól már mindenki számára elérhetőek. Az elektromos rollerek esetében a biztosítás kötelezettsége az eszköz tömegétől és tervezett sebességétől függ majd, így nem minden rollerre vonatkozik a szabály. Mire figyeljünk? Az új szabályozás értelmében az üzemeltető feladata lesz az elektromos roller tömegének és sebességének ellenőrzése, neki kell tisztában lenni a kritériumokkal indulás előtt. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény alapján azon járműveknél, amelyeknek nincs rendszáma, a mindenkori használó minősül üzembentartónak, így használat előtt meg kell győződnie arról, hogy az adott járműnek szüksége van-e biztosításra és ha igen, akkor az megvan-e kötve. Természetesen abban, hogy szükséges-e biztosítás az adott eszközre, az Elsőbiztosítás Kft. munkatársai a megkeresések alkalmával segítenek az ügyfeleknek – nyilatkozta Szécsényi Ludovika, értékesítési igazgató. A cég nagy hangsúlyt fektet az ügyfelek részletes tájékoztatására a kötelezettségekkel kapcsolatban, a szakértők végigvezetik az érdeklődőket a teljes folyamaton és együtt kiválasztják a legkedvezőbb konstrukciót. Személyesen, telefonon vagy online is elérhetőek, hogy mindenki a lehető leggyorsabban és számára legkényelmesebb formában kezdhesse meg az ügyintézést. Miért fontos a biztosítás? Általánosságban a legtöbb biztosításról elmondható, hogy nemcsak magunkat, hanem a környezetünket is védjük velük. Nincs ez másképpen ezzel az új szabályozással sem, hiszena rollerbiztosítás egy esetleges baleset során a biztosítás anyagi fedezetet nyújt, feltételeiben nagyon hasonló az autós KGFB biztosításokhoz. A cél, hogy ez elkerülhetőek legyenek a hirtelen jött anyag nehézségek. Kollégáink naprakész információkkal, közvetlen biztosítói kapcsolattartással segítséget nyújtanak mindenkinek, hogy a legmegfelelőbb biztosítási konstrukciót válassza ki.

Kérje szakértőink segítségét! Ha kérdései vannak az elektromos roller biztosítással kapcsolatban, forduljon bizalommal az Elsőbiztosítás Kft. kollégáihoz, akik Önnek is segítenek eligazodni az új szabályozás útvesztőjében. A cél, hogy mindenki guruljon tovább, de lehetőleg már a biztonság felé! Elsőbiztosítás – egy biztos kapcsolat

www.elsobiztositas.hu

+36 62 999 700

[email protected]

6724 Szeged, Bakay Nándor u. 24., B épület, földszint 2. (Cédrus Lakópark) Ne hagyja, hogy az új szabályozás megzavarja a gördülékeny közlekedés örömét! Kérje szakértőink tanácsát, és élvezze továbbra is az elektromos rollerezés minden előnyét, biztonságban és nyugalomban!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!