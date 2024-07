A mintegy nyolcvan Csongrád-Csanád vármegyei nevelőszülőknél és lakásotthonokban élő gyermek vett részt a 27. ÁGOTA® Táborban, amelyet a Bács-Kiskun vármegyei ÁGOTA Falván rendezett meg szegedi központú ÁGOTA® Alapítvány és együttműködő partnere, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. A tábor történetében már nagy hagyománya van négy olyan programelemnek, amely során biztonságos, bátorító közegben lehetőség nyílik minden fiatalnak az egyéni és csoportos kiállásra, közönség elé lépésre. A 27. Toldi bajnokság a kitartás és az erő próbája volt, amely során ötletes feladatokban próbálhatták ki ügyességüket és kitartásukat kicsik és nagyok egyaránt. Az ÁGOTA Szépe választás mottója az, hogy a szépség belülről fakad, így idén is több százan nyertek önbizalmat ahhoz, hogy elinduljanak a versenyen.

Nagyon jól éreztem magam. Csodálatos volt, hogy a társaim, a barátaim engem ünnepeltek! Önbizalmat adtak nekem

– mondta el a 15 éves Lakásotthonban élő Nyárfádi Jázmin.

A rendkívül népszerű Ki mit tud? verseny célja idén is az volt, hogy a táborozók egyénileg és csoportosan is megmutathassák tehetségüket zenében, énekben, táncban, szavalásban. A tehetségkutatót megelőzte az önkéntesek ki mit tud estje a tábor kezdetén, amely során a felnőttek jó példát mutattak arra, hogy a kiállás, az egyéni ötletek, a kreativitás és a rejtett tehetség megmutatása nagy sikert arat ennél az elfogadó közönségnél. Talán ennek is köszönhető az, hogy közel 100 produkcióval léptek a fiatalok a 27. ÁGOTA Tábor ki mit tud színpadára. A hagyományőrző Roma esten a fiatalok megismerkedtek a roma kultúra gyökereivel és színes világával. A zenés, táncos programon a roma gyermekek felfedezhették identitásuk értékeit. Kis Tünde, az ÁGOTA Közösség önkéntese az élményprogramokkal kapcsolatban elmondta, ez a programrendszer nemcsak pedagógiai, hanem sok esetben terápiás jelleggel is bír.