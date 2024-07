Az ingatlanfedezet is elengedhetetlen az igényléshez. A fedezet CSOK Plusz esetében a vásárolni, építeni vagy bővíteni kívánt ingatlan. Az igényelhető hitelösszeg legfeljebb az ingatlan piaci értékének 80 százaléka lehet, de első lakásszerzők esetén – a jogszabályi feltételek teljesítése esetén – ez az arány akár 90 százalék is lehet.

Forrás: iStock

Hitelkombinációk is lehetségesek

A CSOK Plusz hitelprogram kombinálható más államilag támogatott programokkal is. Például a falusi CSOK lehetőséget biztosít a preferált kistelepüléseken történő lakásvásárlásra vagy építésre, míg a Babaváró hitel önerőként is felhasználható. A CSOK Plusz mellé piaci lakáshitel is igényelhető.

A falusi CSOK kifejezetten a vidéki életet preferáló családok számára elérhető, ahol a kistelepüléseken kedvezőbb áron szerezhetnek ingatlant. A falusi CSOK vissza nem térítendő támogatás, amely akár CSOK Plusszal együtt is igényelhető, ha az igénylő pár gyermeket tervez. Ezzel a kedvezményes hitel mellé akár 15 millió forint támogatás is kapható.

A Babaváró hitel nem csak önerőként használható, de akár szabad felhasználású hitelként is igénybe vehető, amely így nagyobb pénzügyi rugalmasságot biztosít a családnak.

Kalkulátor használata

A CSOK Plusz kalkulátor segítségével könnyedén kiszámíthatjuk a személyre szabott hitelajánlatokat. A kalkulátor használata során érdemes megadni a hitelösszeget, a futamidőt, a gyermekek számát és a tervezett születési dátumokat. Emellett be kell írni a háztartás havi nettó jövedelmét is. A kalkulátor így személyre szabott ajánlatokat mutat.

A kalkulátor használata nem csak időt takarít meg, hanem segít abban is, hogy pontosabb és átláthatóbb képet kapjunk a lehetőségeinkről. A kapott eredmények alapján könnyebb lehet döntést hozni, és megtalálni a legmegfelelőbb megoldást az otthonteremtési terveink megvalósítására.

Összefoglalva

A CSOK Plusz 2024 program egy átfogó, államilag támogatott lehetőség, amely segít a családoknak otthonteremtési céljaik megvalósításában. A kedvező kamatok és a magas hitelösszegek mellett a program lehetőséget biztosít arra is, hogy más támogatásokkal kombinálva még kedvezőbb feltételeket érjünk el.