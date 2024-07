A „Játékos programozó táborban” az általános iskolás diákok élvezetes, játékos formában sajátíthatták el a programozás alapjait a Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnáziumban. A Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum és Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum oktatóinak közreműködésével megtanulták az egyszerű programok, játékok elkészítését, és az önálló, kreatív alkalmazások létrehozásába kóstolhattak bele.

Minden reggel fél 9-re várták a lelkes diákokat, akik a tábor idején megismerkedhettek az informatika legkülönfélébb területeivel. A robotprogramozás mellett kipróbálhatták, mit tud egy micro:bit ha ügyes blokkódokkal utasítják, vagy milyen is a manapság igen népszerű Python programozási nyelv. Készíthettek saját weboldalt és a grafika alapjaival is találkozhattak az érdeklődő fiatalok. A sok-sok ismeret átadása mellett jutott idő a kötetlenebb játékokra is. A sportosabbak focizhattak, de lehetett társasjátékozni is. A saját maguk is készítettek játékokat, le is tesztelték, a téma természetesen a logika és az informatika volt. Mindenki megtalálta a számára izgalmas, érdeklődésének megfelelő területet.

A „Büfékocsi” fantázianevű tábort a Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola és a Szegedi SZC Csonka János Technikum közösen valósította meg.

Az 5 nap alatt egyetlen pillanatig sem unatkoztak a diákok. Sokféle tevékenységet kipróbálhattak, a szlalomozástól a hamburgersütésen keresztül a forrasztásig, melyek mindenféle kompetenciaterületet mozgósítottak.

Játékos formában ismerkedtek meg a KRESZ alapjaival és új tudásukat azonnal próbára is tehették az elektromos kerékpárok és rollerek segítségével. Az önállóság felé vezető úton is nagy lépést tettek meg azzal, hogy elsajátították a főzés-sütés alapjait, így a sokak által kedvelt hamburger készítésének trükkjeit is. Kreativitásukra, kézügyességükre volt szükség a 3D nyomtatás terveinek elkészítéséhez, és a különféle alakzatok forrasztásakor is. Logikai készségeik fejlődtek a LEGO robotok programozásakor. A játékos foglalkozások a hét során egy igazi csapattá kovácsolták a tábor kezdetekor még egymás számára idegen gyermekeket, az élményekkel új barátságok születtek.