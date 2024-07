Ne dőlj be az utcán felfedezett csinos lány meséjének, akit egyik napról a másikra a legnagyobb tervezők ruháiban vonultattak végig a világ kifutóin! Előképzettség, némi rutin – no szerencsés adottságok nélkül modellkarriert építeni a világ egyik pontján sem lehetséges.

Tanuld ki a modellszakmát iskola mellett!

Helyette próbáld ki magad a 14 éve sikerrel működő EuropeFace ügynökség országos beiratkozású, egyéves nemzetközi modell mentorprogramjában:

– tanuld meg a szakma alapjait suli mellett (havi két, suli utáni találkozással)

– közben bátran próbáld ki magad hostessként, fotómodellként (a EuropeFace nem köt veled kizárólagos szerződést, bárhol próbálkozhatsz)

– lesd el a szakma fortélyait, ismerd meg buktatóit,

– fashion vagy commercial modellként kerülj be egy olyan komplex szolgáltatást nyújtó ügynökség adatbázisába, ahonnan a divat mellett akár szépségverseny-, a reklám- és a filmes világba is eljuthatsz!

Amit kapsz

– elméleti ismeretek, melyeket 70 százalékban online is elsajátíthatsz (szakmai angol, jogi- és pénzügyi ismeretek, külföldi menedzsment felépítése, social média tudatos használata, egészségtudatos életmód, és még sok minden más). Így az ország bármely pontjáról jelentkezhetsz.

– gyakorlati képzések (kamera előtti- és kifutón való mozgás (catwalk), szerződéskötési ismeretek, hivatalos levelezés)

– a képzés végén profi fashion fotósok által készített, saját nemzetközi színvonalú portfólió, amellyel önállóan felkeresheted a hazai- és külföldi divatügynökségeket is

– pénzkereseti lehetőség: akár már a képzés ideje alatt vállalt munkáiddal pénzt kereshetsz. A program végén biztosan bekerülsz az ügynökség adatbázisába, hiszen csak olyan jelölteket vesznek fel a programba, akik megfelelnek a divatvilág kritériumainak

– esélyt arra, hogy önállóan tudj boldogulni a hazai és a nemzetközi ügynökségeknél is (filmes és színházi statiszta, social média, reklámfilm és -fotózás, divatfotózás)

– amennyiben külföldi ügynökségtől kapsz szerződési ajánlatot, nem kell aggódnod, a költségeket minden esetben a külföldi partner állja. Kalandra fel!

– Az EuropeFace a képzés után sem engedi el a kezed: továbbajánl, tanácsokkal lát el téged