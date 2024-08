Dr. Somogyi Renáta kiemelte: fontos hangsúlyozni, hogy az állami egészségügyi szektorra mindig is szükség volt és lesz is, hiszen egyrészről vannak bizonyos szakterületek, kezelések, beavatkozások amelyek szükségszerűen indokolttá teszik és megkövetelik az állami egyetemi klinikai hátteret és környezetet, másrészről pedig mindig lesznek páciensek, akik sajnos nem engedhetik meg maguknak, hogy magánegészségügyi szolgáltatót keressenek fel, így ezáltal maradnak továbbra is a közfinanszírozott ellátásban, de esetükben is kiemelten fontos, hogy problémájukra ugyanúgy szakértő, szakszerű és gyors megoldást és ellátást kapjanak. Ezért is szükségszerű lenne mielőbb a közfinanszírozott ellátásban jelenleg legsúlyosabb ellátást akadályozó problémákra mielőbb megoldást találni.

Mik a hiánypótló és leginkább keresett szakterületek a magánegészségügyi szektorban?

dr. Somogyi Renáta, a Tisza Medical Center egyik ügyvezetője az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján úgy látja, hogy azon bizonyos szakterületek mellett - amelyek a szakterület komplexitásából vagy specifikusságából adódóan állandó jelleggel keresettek a magánszektorban - különösen nagy igény és jelentkezés mutatkozik a magánegészségügyi szektorban amelyek a közfinanszírozott ellátásban akadoznak, vagy átmenetileg nem vagy csak nehezen elérhetőek, itt mindenképp érdemes megemlíteni az ortopédiai, traumatológiai, reumatológiai, urológiai, proktológiai ellátásokat valamint a labor és ultrahangdiagnosztikai szolgáltatásokat egyaránt.

Ezen felül ügyvezető asszony kiemelte, hogy a szakágak tekintetében különösen hiánypótlónak számítanak az ambuláns kisbeavatkozások (különféle bőrgyógyászati, ortopédiai, urológiai, proktológiai) beavatkozások egyaránt!

Forrás: tiszamedical.hu

A Dél-Alföldi régióban Szeged központi szerepet tölt be a magánegészségügyi piacon!

Mi az oka annak, hogy Szegeden ilyen nagy a kereslet a magánegészségügyre és ilyen dinamikusan fejlődnek a magánegészségügyi intézmények?

Renáta szerint ennek oka több komponensből áll. Egyrészt Szeged demográfiai szempontból egy nagyon hálás helyzetben van, egyrészt a szerbiai és a román határ közelsége okán egyfajta csomópontként funkciónál, hiszen a külföldi páciensek is előszeretettel választják Szegedet a nyugatibb, szakmai standardoknak megfelelő, színvonalas magánellátásért, másrészt, bár a szomszédos országok határaihoz közel fekszik, mégis távol van minden nagyobb várostól is gondolok itt Békéscsabára, Szentesre, vagy Kiskunfélegyházára egyaránt. Mindemellett nagyon fontos szempont, hogy Szeged egyetemi város lévén Egyetemi Klinikai Központtal rendelkezik, ennek ténye egy hatalmas szakmai biztosítékot, és háttérbázist jelent a páciensek számára.