Miért olyan fontos a szálerősítés?

Szálerősített építőanyagokkal több termékcsoportban is találkozhatunk. A csemperagasztók esetében ez a viszonylag új technológia elsősorban azért fontos, mert kiküszöböli a hagyományos ragasztók egyik hátrányát, vagyis azt, hogy ezek az anyagok a megszilárdulást követően a nedvesség távozásával még éveken keresztül zsugorodhatnak. Ez sokszor olyan mozgásokhoz, feszültségek kialakulásához vezet, aminek következtében a burkolat károsodhat.

A szálerősített csemperagasztók használatakor a rögzítés során kifejtett nyomóerő hatására a burkolat alatt egy filmréteg képződik, amely a kötőanyag mellett polimer részecskéket és szálas anyagokat is tartalmaz. Ez tulajdonképpen egy megerősített zóna, amely erős kémiai kötést alakít ki a burkolattal, és amely a nedvesség kibocsátása után sem zsugorodik össze, így a burkolat felület élettartama jelentősen megnő.

Gyorskötés kristályos technológia

Ahogy a kivitelezési munkálatok általában, a hidegburkolási projektek is sokszor szűk határidők szorításában zajlanak. Mivel az egyes munkafázisok egymásra épülnek, ha az egyiknél csúszás van, akkor az átadás is garantáltan csúszni fog. Magyarország egyik vezető építőanyag-gyártója, a Cemix nemrégiben piacra dobott önszáradó gyorsragasztója, a 8248 RAPIDFLEX S1 CRYSTAL a ragasztás fázisát rövidíti le jelentős mértékben.

A termék legizgalmasabb tulajdonsága a kristályos vízmegkötési technológia, amely lehetővé teszi, hogy az anyag minden eddiginél gyorsabban megkössön és megszáradjon. Ennek köszönhető, hogy a 8248 RAPIDFLEX S1 CRYSTAL használatával ragasztott járófelület alig 3 óra elteltével már járható. Ez azt jelenti, hogy a burkolás következő fázisa egy kis szünet után szinte azonnal folytatható.

Kémiai terhelés Epoxi

Sok olyan helyiséget is burkolni szükséges, ahol nagy vízterheléssel vagy kémiai terheléssel kell számolni. Ilyenek lehetnek az ipari létesítmények, a kutatólaborok, de akár az autószerelő műhelyek is. Ezek esetében a burkolathoz felhasznált anyagoknak, így a ragasztóknak is megfelelő ellenálló képességgel kell rendelkezniük a vegyi anyagokkal szemben. Ennek az elvárásnak tesz eleget a Cemix egy másik innovatív terméke, a 8275 EPOFIX 2K nevű ragasztó. Ezt az anyagot olyan helyszíneken is tanácsos használni a burkolóelemek rögzítésére, ahol a szigorú higiéniai előírások miatt alkalmaznak erős tisztítószereket, tehát például az egészségügyi intézményekben (többek között műtőkben) vagy uszodákban.