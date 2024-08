Hagyományteremtő szándékkal, idén első alkalommal rendezi meg a Délmagyarország Kiadó a Hova? Tovább! Délmagyarország Állásbörze és Felnőttképzési Expót. Az október 9-i rendezvény kiállítói között olyan, a dél-alföldi térségben működő cégek, vállalatok szerepelnek, akik jelentős létszámú munkavállalót foglalkoztatnak, és rendszeresen kínálnak betöltendő álláshelyeket.

– Az a célunk, hogy az álláskeresés online világából kitörve a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldala könnyebben egymásra találjon: a felállított standoknál lehetőséget biztosítsunk a térségben működő munkáltatók, illetve az itt élő munkavállalók számára a személyes találkozásra, az alaposabb tájékozódásra, a kölcsönös ismerkedésre – fogalmazott Gombár Gabriella, a Mediaworks Hungary Zrt. értékesítési vezetője, hozzátéve, a rendezvény ugyanúgy szeretné megszólítani a fizikai dolgozókat, mint a szellemi foglalkoztatottakat, egyetemistákat és pályakezdőket, de a felnőttképzésben rejlő lehetőségekre is hangsúlyt helyeznek.

A rendezvényre külön kiadvánnyal is készül a Délmagyarország. Az immár második alkalommal jelentkező, állást hirdető cégeket, képzést kínáló oktatási intézményeket tartalmazó Hova? Tovább! Jövőkalauz című újságot tartja most a kezében az olvasó, amelyet nemcsak a Szegedi Ifjúsági Napokon vehetik kezükbe az érdeklődők, hanem az október 9-i állásbörzén is. Az előfizetők pedig szeptember folyamán a napilapban is megtalálják.

Hasznos böngészést, jó lapozgatást!