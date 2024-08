A II. világháborúban, a történelem legnagyobb népirtása során több mint 400 ezer magyar zsidó vesztette életét – mindennek immár 80 éve. A kerek évforduló kapcsán a MAZSIHISZ, a Szegedi Zsidó Hitközség, valamint az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért szervezésében augusztusban és szeptemberben is folytatódik az a kulturális programsorozat, amely a magyarországi és szegedi zsidóság áldozatainak emléke előtt tiszteleg.

Malek Andrea-koncert a Jósika utcában

Augusztus 18-án 16 órakor az Új Zsinagógában Malek Andrea felemelő utazásra hívja az érdeklődőket a zsidó zene keserédes, szívhez szóló és csodálatos világába. A Máté Péter-, Artisjus- és Emerton-díjas színésznő-énekesnő és Jáger Bandi jazz-zongorista, zeneszerző együttműködéséből 2016-ban létrejött Malek Andi Soulistic formáció jazz és latin feldolgozásban eleveníti fel a hajdani jiddis és szefárd dalokat. Az est folyamán klezmer zenei stílusú zenekari kísérettel megszólaltatott híres zsidó dallamok jelenítik meg különleges hangulatukkal a holokauszt fájdalmát.

Állandó kiállítás nyílik a zsidó temetőben

Augusztus 30-án 15 órakor a Fonógyári úti zsidó temetőben egy olyan emlékpont/fogadótér megnyitójára várják az emlékezőket a frissen felújított és külsejében is megújult tahara ház egyik helyiségébe, ahol – a megnyitót követően állandó – kiállítás formájában mutatják be a szegedi zsidó temető múltját, kulturális jelentőségét, holokauszt-emlékműveit, valamint tájékoztatást ad az itt nyugvó zsidókról is.

Kaddiskoncert az Új Zsinagógában

Szeptember 1-jén 15 órakor a többszörösen díjazott zeneszerző és zenész, Födő Sándor Kaddis című koncertjére várják az emlékezőket a Jósika utcai Új Zsinagógába.

A koncert jelentőségét az adja, hogy Födő Sándor zeneszerző – a világon először, egyedülálló módon – a Kaddist, vagyis a zsidó liturgia egyik legfontosabb alapjául szolgáló, ősrégi zsidó imájának a teljes, arámi nyelvű szövegét használta fel a műben, illetve más tradicionális héber imaszövegek mellett zenét írt az 1944-ben 23 évesen hősi halált halt izraeli-magyar költőnő, Szenes Hanna és a szintén zsidó származású, hányattatott sorsú magyar költő, Szép Ernő verseihez. A koncerten közreműködik többek között: Bíró Eszter – ének, Födő Sándor – zongora, ütőhangszerek, Rohmann Ditta / Sturcz András – cselló, Lesták Bedő Eszter – hegedű, Csonka Gábor – hegedű.