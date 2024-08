A 2017 óta a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság fenntartásában működő, Lidicei téri Szegedi Szent Benedek School of Business Technikum csakis érettségire épülő képzéseket kínál 25 év alattiaknak, nappali tagozatos formában logisztikai technikus, pénzügyi-számviteli ügyintéző, turisztikai technikus, kisgyermekgondozó és -nevelő, sportedző-sportszervező, szoftverfejlesztő és -tesztelő, informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakokon.

Az augusztus 27-i nyílt napnak az a célja, hogy az érdeklődő diákok megismerkedhessenek az iskolával, a képzési kínálattal és az oktatók képzésekről tartott tájékoztatása alapján könnyebben dönthessék el, hogy valóban a számukra leginkább megfelelő szakmára jelentkeznek.

Piacképes szakmák ingyen

Az idén 25 éves iskola hat ágazatához tartozó valamennyi szakma – például a szoftverfejlesztő, a logisztikai technikus, az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, a pénzügyi-számviteli ügyintéző, a sportedző-sportszervező, a kisgyermekgondozó – ma kimondottan piacképesnek számít; több tanulónk már a képzési idő alatt el tud helyezkedni leendő szakmájában

– nyilatkozta Papp Róbert, az intézmény igazgatója, hozzátéve, több diákjuk az egyetemi alapszakja mellett ingyen szerzi meg szakmát adó oklevelét a School of Businessben, hiszen az iskola rugalmas, alkalmazkodik hozzájuk és a diákmunkát vállaló tanulókhoz is. Valamennyi képzésük mellé nappali tagozaton ösztöndíj jár (a tanulmányi eredmény mértékétől függően), a képzési idő végén pedig a sikeresen teljesített szakmai vizsgáért a vizsgázók számára pályakezdési támogatásként akár több százezer forint egyszeri támogatást is biztosítanak.

Erasmus Plusszal Európába

Sokat nyom a latba, hogy évente három alkalommal kéthetes, illetve három hónapos külföldi szakmai gyakorlatra jelentkezhetnek a tanulók, akik idén Görögországba utazhatnak; négyen most is ott töltik a nyarat: turisztikai szervező, illetve sportedző szakosként a szálloda vendégei körül látnak el például recepciós és animátori feladatokat. Szeptemberben közel 50 diák indul két hétre ugyanide, de jövőre már Portugália és Spanyolország is úti cél lehet a School of Business tanulói számára.