Az energiatakarékosság első lépése a szigetelés korszerűsítése. A régi, kevésbé hatékony szigetelésű házakból az energia hipp-hopp elillan. Hiába használunk napenergiát, vagy geotermikus energiát a fűtéshez, ha a rosszul szigetelt falakon azonnal távozik a hő.

Nagyon fontos tehát, hogy a ház falait, a tetőt, de még a padlót is kellőképpen szigeteljük. A felújítás vonatkozik a nyílászárókra is. Szükség esetén cseréljük le az ablakokat és az ajtókat is, és válasszunk olyan típusokat, amelyek jobb hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek.

A háztartási berendezéseket is érdemes felülvizsgálni, és lecserélni a régi, energiazabáló gépeket. A vásárlásnál figyeljünk arra, hogy olyan eszközöket válasszunk, amelyek A+ energiahatékonyságú besorolásba tartoznak. Így biztosíthatjuk, hogy nem fogyasztanak több energiát a szükségesnél. Az égők esetében törekedjünk LED égők használatára.