…és felettieknek

Az iskola felnőttképzése is jelentős: a 25 éves kort betöltöttek munka mellett képezhetik magukat tovább logisztikai technikus, pénzügyi-számviteli ügyintéző, kisgyermekgondozó és -nevelő, sportedző-sportszervező, szoftverfejlesztő és -tesztelő, valamint informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus szakmákban.

Kínált szakmáink kimondottan piacképesnek számítanak

– nyilatkozta Papp Róbert, az intézmény igazgatója, hozzátéve, több diákjuk az egyetemi alapszakja mellett ingyen szerzi meg a szakmát adó oklevelét a School of Businessben, hiszen az iskola rugalmas, alkalmazkodik hozzájuk és a diákmunkát vállaló tanulókhoz is. Valamennyi képzésük mellé nappali tagozaton ösztöndíj jár (a tanulmányi eredmény mértékétől függően), a képzési idő végén pedig a sikeresen teljesített szakmai vizsgáért a vizsgázók számára pályakezdési támogatásként akár több százezer forint egyszeri támogatást is biztosítanak.