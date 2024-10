Szégyenkezés helyett fogadja el, ha nagyot hall! Ma már olyan korszerű hallókészülékek adják vissza a tisztán hallás élményét, amelyek a legváratlanabb helyzetekben is a beszédértéshez igazodva alkalmazkodnak viselője életkorához, állapotához. Ebben segítenek a Mega Kft. legmodernebb hallókészülékei.

Ingyenes állapotfelmérés

Ha mindezeket olvasva elegendő bátorságot gyűjtött ahhoz, hogy felkeresse a szaküzletet, első lépésként kérjen időpontot egy ingyenes állapotfelmérésre a Roosevelt téri Mega Halláscentrum telefonszámán vagy Facebook-oldalán.

Más jellegű fül-orr-gégészeti panaszaival (például fülzúgás, hallójárat- vagy középfülgyulladás, fülfájás, fülfolyás, gyakori orrvérzés, arcon, orron, fülön keletkezett kinövések) felkeresheti Dr. Madani Shahram PhD osztályvezető főorvos gyermek- és felnőtt felső-Tisza-parti magánrendelését is – előzetes bejelentkezéssel – szerdánként 15 és 18 óra között.

Húsz év

A Mega Kft. az elmúlt több mint 20 évben több ezer embernek segített – mindig a legkorszerűbb, legmodernebb eszközöket kínálva ügyfeleinek, akik számára évek óta ingyenes hallásvizsgálatot és a 15 napos ingyenes próbahordási lehetőséget biztosít. Szegedi, szentesi, csongrádi és kiskunmajsai üzleteikben többek között Phonak, Widex, Starkey, Philips, Oticon, Bernafon, Signia márkájú, 1 centiméter nagyságútól az elemes, tölthetős változatig széles választékban értékesít hallásjavító készülékeket. Páratlan ajánlat, hogy október végéig a teljes áras Signia, Phonak, valamint Widex termékeire 50 százalék kedvezményt kínál valamennyi üzletében.

A tökéletes beszédértés

Legújabb kínálatából kiemelendő a Phonak Lumity, amely a beszédértésre fókuszálva a kihívást jelentő hallási helyzetekben is helytáll, ezzel magabiztosságot, önbizalmat nyújtva viselőjének. Ráadásul a kibővített Lumity termékcsalád kínálata az életkort és a hallásveszteség mértékét is figyelembe veszi.

A Phonak Lumity zajos környezetben is biztosítja a jobb beszédértést, a hallási figyelmet. A személyre szabott zajszűrésnek köszönhetően a váratlan helyzetekben is természetes hangzásúvá szelídíti a zajokat. Természetesen – szoftveres megoldásainak hála – iOS®, Android™ és egyéb Bluetooth®-kompatibilis eszközökhöz csatlakoztatható, így munkahelyen, vezetés vagy telefonálás közben is megbízható társ lehet a mindennapokban. Nyomon követi az egészségügyi adatokat (például a megtett lépések számát), hangasszisztensi alkalmazásokkal fokozza viselője kényelmét. Mivel vízálló, még a napi sport, például az úszás is megoldható vele.